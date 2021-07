Critiques de CD – Campagne Onward To Glory Domination

(Prothétique)

01. La mort avant le déshonneur



02. En avant vers la gloire



03. À l’aube



04. Le regard du tireur d’élite



05. Un âge de guerre moderne



06. Contre toute attente



07. La terreur d’en haut



08. La campagne de domination

Si votre travail de jour a tendance à favoriser l’approche plus c’est plus, les jours de congé sont probablement mieux passés à se détendre. Pas ça PSYCROPTIQUE leader Jason Peppiatt a pris le pied de l’accélérateur pendant une seconde avec CAMPAGNE DE DOMINATION, son nouveau projet et une (autre) collaboration avec PSYCROPTIQUE guitariste Joe Haley, ici jouant de la batterie. Nous sommes toujours fermement dans le territoire du death metal, mais alors que les extrémistes de Tasmanie les plus connus sont réputés pour leur dextérité technique, leurs arrangements complexes et leurs prouesses déroutantes de derring-do brutal, CAMPAGNE DE DOMINATION est fièrement et sans vergogne attaché au mât de drapeau à l’ancienne, avec toute la méchanceté mid-tempo et les crochets simples et faux qui ont marqué l’apogée du genre au début des années 90. En prime, il s’agit d’une affaire strictement obsédée par la guerre, pleine de bruits de mitrailleuses, notamment à l’ouverture. “Mort avant le déshonneur”: un joyau absolu qui s’installe brutalement Peppiatt‘s manifeste via martelage, LANCEUR DE BOULON-des riffs esques et des détours habiles dans des rainures de masse.

Les sept pistes restantes adhèrent de manière rigide au même principe consistant à fournir un maximum de punch avec un minimum de tracas. Avec une production aussi meurtrière et au maximum, il y a parfois des lueurs de quelque chose de plus raffiné et contemporain ici, mais des chansons comme “En avant vers la gloire” et “Le regard du tireur d’élite” sont si directs que l’esprit de la vieille école est omniprésent et indubitable. Lorsque CAMPAGNE DE DOMINATION faire un détour bref mais convaincant dans un destin noirci et glissant au début du vraiment surprenant “Terreur d’en haut”, il convient à l’esthétique sombre et déchirée par la guerre du disque à un tee-shirt bombardé d’éclats d’obus. De même, une grande finale de “La campagne de domination” passe du culte des riffs à couper le souffle à un assaut meurtrier de blastbeats et BÉNÉDICTION-style mouture.

Par-dessus tout, “En avant vers la gloire” est Peppiatt, et il le conduit au-dessus des paysages sanglants avec l’endurance maniaque d’un vrai militant. En particulier, sa voix a un ton scabre et déclamatoire qui se verrait refuser un espace convenable sur un PSYCROPTIQUE enregistrer. Ici, il a l’air absolument dérangé et déterminé à gâcher la journée de tout le monde. Tout le monde, c’est-à-dire, sauf les fans de gung-ho, de grotesque et de putain de super death metal.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).