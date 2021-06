Critiques de CD – Cause and Effect Soldiers Of Destruction

(américain pas)

01. Anti-Eux



02. Fissuré



03. Mort ou gloire



04. Fin d’une corde



05. Amphétamines (feat. Nick Oliveri)



06. Trompé



07. Boire pour deux



08. Kilmister



09. Batshit fou



10. Aussi regarde (feat. Nick Oliveri)



11. Plaisirs d’été



12. Invaincu



13. Malade de vous voir



14. Symphonie de guerre

Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de l’époque où le punk rock n’était qu’une histoire de vitres brisées et de sirènes de police plutôt que de vidéos lyriques farfelues et de marchandises aux couleurs vives, vous trouverez peut-être “Cause et effet” pour être un retour suffisamment bouleversant à la bienséance punk. Formé à Londres en 1981 et se séparant trois ans plus tard, l’original SOLDATS DE DESTRUCTION n’a jamais dérangé un studio, mais en raison d’une série d’événements probablement fascinants, le groupe s’est récemment réuni en vue de traiter une affaire inachevée. Maintenant basés à Las Vegas, ils ont clairement repris exactement là où ils s’étaient arrêtés et ont livré une explosion pure et sanglante de punk ‘n’ roll déchaîné, avec sept nouvelles chansons se mélangeant parfaitement avec sept chansons de la première incarnation du quatuor. C’est une émeute du début à la fin.

Suggérant bruyamment que connaître plus de trois ou quatre accords est une indulgence inutile, SOLDATS DE DESTRUCTION déchirer la majeure partie de leur premier album à un rythme effréné. “Anti-Eux”, “Fissuré”, “Boire pour deux” et le mépris de Trump “Invaincu” sont tous incroyablement excitants, avec des crochets de voyou et beaucoup de morve et de fanfaron, tandis que noble Lemmy hommage “Kilmister” est un hommage beaucoup plus excitant et approprié au MOTÖRHEAD légende que certains autres efforts de grande envergure que l’on pourrait mentionner. Ailleurs, NICK OLIVERI (PIERRE / ex-KYUSS / REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) fait équipe avec le leader (et légende du journalisme musical) Morat crier comme un fou sur l’auto-explicatif “Amphétamines” et le plus sombre, le plus sale “Regarde aussi”, tandis que le bruit sourd de “Malade de vous voir” compose le COQ SPARRER vibrations avec un refrain à savourer.

Il va de soi que l’instinct de casser des trucs et de provoquer de l’aggro n’a pas quitté ces vétérans. “Cause et effet” puise dans le même sentiment de frustration et de chaos ivre qui a fait des disques classiques par des gens comme GBH, DÉCHARGE, ABONNEMENTS ROYAUME-UNI et SYSTÈME UNIDIRECTIONNEL si exaltant il y a 40 ans. Ils ont pris leur temps pour compléter cet illustre canon, mais l’attente en valait la peine, et SOLDATS DE DESTRUCTION donnent joyeusement au punk rock un autre coup de pied bien nécessaire, comme on dit au Royaume-Uni, dans le cul.

