Critiques de CD – Chaos, Collusion, Carnage & Propaganda Extinction AD

Parfois, la seule approche légitime du heavy metal est d’aller droit au but, et vite. ANNONCE D’EXTINCTION se sont déjà imposés comme l’un des représentants les plus pointus du thrash metal moderne. Les deux albums du quatuor de Long Island à ce jour ont été carrément déchirants, avec celui de 2018 « Traité de décimation » se démarquant comme l’une des meilleures choses que le genre a produites ce siècle. Mais plutôt que de simplement sauter sur le tapis roulant en métal moderne, ce groupe a emprunté une voie résolument old-school ces derniers temps, avec des sorties discrètes comme les reprises de l’année dernière. « Il est temps que nous ayons un changement » et célibataire « Résidents morts-vivants » annonçant le retrait sans merci de toute graisse sonore inutile.

Un an plus tard, « Chaos, Collusion, Carnage & Propagande » est une autre démonstration fracassante de force brute et de brièveté impitoyable. ANNONCE D’EXTINCTION J’ai longtemps joué ce truc avec plus de précision et de venin que la plupart, mais cette embuscade à quatre pistes semble plus lourde, plus dure et considérablement plus intense que les efforts précédents. 102 secondes de long et glorieusement morveux, ouvreur « Le chaos » est la perfection du thrash croisé et la future bande originale de mille tables inversées. « Connivence » ANNONCE D’EXTINCTION est rationalisé, au rythme moyen et à l’ancienne jusqu’à l’os, avec de multiples fiertés TUEUR-ismes et suffisamment de chaleur pour brûler le gilet de votre dos. « Carnage » est une putain de guerre totale, avec toute l’agression déformée du premier ANGE NOIR, des nuances de givre noirci et une voix du chanteur Rick Jiménez cela a presque certainement causé des dommages structurels à la gorge de l’homme. Enfin, comme pour confirmer qu’ils ont ce truc de métal brutal absolument cloué, ANNONCE D’EXTINCTION décoller avec désinvolture l’un des plus féroces SÉPULTURE couvertures de tous les temps. « La propagande » a toujours été un rageur non qualifié, et ici il claque et broie avec autant de fureur impérieuse que l’original.

Et c’est tout — 11 minutes, quatre chansons. Une dose fulgurante de sauvagerie hardcore défoncée. Le son d’un grand groupe qui aiguise sa concentration et démarre comme des fous. Point fait.

