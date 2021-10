Critiques de CD – Charnel Noir Light Of The Morning Star

(Debemur Morti)

01. Charnel Noir



02. Nos heures de nuit



03. Lune fantôme



04. Hymne en pruche



05. Couvercle d’un cercueil



06. Il y a beaucoup d’ombres



07. La procession sans fin de la guillotine



08. Spectres



09. Crocs dans l’arbre de vie

Les sons et le style des mouvements post-punk et gothique des années 80 ont été pillés sans pitié ces derniers temps. C’est parfaitement logique, car il y a rarement eu un genre qui va si stoïquement à l’encontre du grain contemporain et futuriste. Mais contrairement à beaucoup de leurs pairs parfaitement géniaux et rétro-sombres, le Royaume-Uni LUMIERE DE L’ETOILE DU MATIN dégagent une authenticité et un lien réel, presque à croquer, entre les bruits qui se font ici, maintenant, et les échos spectraux de la plus pure des lignées gothiques. Comme toutes les meilleures musiques gothiques, cela fait que l’obscurité inconnaissable semble une proposition profondément attrayante.

Il y a un côté lo-fi attachant aux tambours claquants et programmés qui propulsent la chanson titre d’ouverture. Combiné avec la piqûre étrange de riffs noircis et de réverbération glaciale et caverneuse, ce qui émerge est hypnotique, vicieusement direct et soutenu par une dalle carrément supérieure de rock gothique au cœur de glace. “Nos heures de nuit” prend les choses à un rythme plus lent, mais l’atmosphère reste terriblement lourde et dépourvue de couleurs nourrissantes, alors qu’une voix aux yeux vides parcourt le slither glaciaire et post-industriel. “Lune fantôme” relie les points entre le pouls club-goth du début SURS DE MISÉRICORDE et la grimace en cascade du black metal de la deuxième vague, se délectant des images déformées et du miroir mental qu’une telle collision inspire. Il y a aussi de la place pour des éclats occasionnels de théâtralité sinistre : en particulier, “Couvercle d’un cercueil” a un scintillement dans son œil fortement mascaré, alors que l’orgue à tuyaux mijotant alimente une marche funèbre macabre au ralenti, tandis que “Le cortège sans fin de la guillotine” est tout aussi joyeusement macabre et absurde que son titre le suggère.

Bien que carrément destiné à ceux qui ont une disposition gothique infaillible, “Charnel Noir” possède au moins une chanson avec un véritable potentiel de croisement. Certes, “Spectres” est résolument sombre comme toute baise blasphématoire, mais c’est aussi un stomper rock gothique à l’ancienne avec un refrain de refrain incisif et quelques fioritures de clavier agréablement kitsch et imbibées de sang. La fermeture “Crocs dans l’arbre de vie” se sent tout aussi expansif, ajoutant des éclairs de retenue et de finesse dynamique au reste de la morbidité myope de l’album et au mur du son post-tout.

Alors oui, c’est absolument un pour les goths purs et durs, mais tout fan de plongées profondes, sinueuses et malveillantes dans l’ombre devrait trouver de quoi être hanté et hanté par ici.

