(sumérien)

01. Monochrome



02. La double hélice de l’extinction



03. Révolution dans les limbes



04. Corrigez l’erreur



05. Jamais vu/choc futur



06. Regarder dans l’abîme



07. Préhistoire



08. Mauvaises habitudes



09. L’avenir est derrière nous



10. Turbulent



11. Sfumato



12. Human Is Hell (Un autre avec amour)

La perspective d’une “suite” à un album bien-aimé est accueillie avec autant d’appréhension que celle d’une suite à un film bien-aimé. ENTRE LES ENTERRÉS ET MOIle record de 2007 “Couleurs” était le moment où le groupe de Caroline du Nord a arrangé les morceaux individuels de leurs influences d’infections des mondes du hardcore technique, du prog-metal mélodique et du death metal guttural dans une expression vraiment cohérente d’une puissante musicalité. Cette année “Couleurs II” n’atteint pas tout à fait les hauteurs rafraîchissantes de son prédécesseur, mais c’est une déclaration forte d’un groupe reconnaissant confortablement son passé, tout en trouvant encore quelques nouvelles astuces pour continuer à faire avancer leur son près de vingt ans après son existence.

Tout comme l’original “Couleurs”, le nouvel album commence par une intro au piano mettant en vedette Tommy Rogersla voix douce de ‘s menant aux riffs plus lourds. Et encore une fois, tout comme les morceaux d’ouverture de son prédécesseur, l’intelligemment intitulé “Monochrome” mène au premier long barrage de lourdeur chaotique. La seconde moitié de ENTRE LES ENTERRÉS ET MOIAu cours de sa carrière, ils ont progressivement réduit les aspects les plus lourds de leur son. Ces éléments ont encore pointé leur tête ici et là à travers l’évolution du groupe en une bête de métal progressif plus rationalisée. “La double hélice de l’extinction” est un étalement sauvage montrant que le groupe est toujours plus que capable de lancer des bombes à fort impact, avec des grincements de guitare tech-death, des riffs de panne rapides et une performance de batterie frappante de Blake Richardson ponctuant une piste de retour qui ravira les fans qui étaient à bord dès le premier jour, sans se présenter comme de simples fantômes régurgitant du passé.

La capacité du groupe à jongler avec les éléments les plus lourds de leur son est plus prononcée et règne en maître sur les autres morceaux tout au long “Couleurs II”, plus particulièrement avec le mosh-crunch de “Jamais vu/choc futur”, l’affichage d’ouverture de thrash infectieux furieux sur “Corriger l’erreur”, et le Jon Lord-inspiré et Jean Charpentier-en invoquant la puissance pilotée par le clavier de “Mauvaises habitudes”. Les fans de la progression la plus récente du groupe trouveront cependant encore beaucoup de beauté mélodique dans laquelle se plonger. Après le thrash guttural mentionné précédemment, “Corriger l’erreur” transitions vers un collage de crochets glorieux, un interlude jazzy alimenté par une cloche de vache qui guérit la fièvre et un retour au craquement métallique dissonant pour le terminer. Rogers monte en flèche lorsqu’il fait ses incursions dans des voix plus mélodiques, frôlant parfois les registres similaires à THÉÂTRE DU RÊVE‘s James LaBrie pendant la moitié arrière de “Révolution dans les limbes”, ces moments qui viennent après une sublime exposition de travail de guitare néo-classique de Paul Wagoner et Dustie Waring, et “Cachemire”-style d’orchestration du clavier de Rogers et Dan Briggs.

Au milieu de tout ça, ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI parvient tout de même à réussir à explorer quelques nouvelles voies. Les incursions dans le jazz-fusion sont plus prononcées lors de la face B de “Couleurs II”. Les fans d’actes tels que EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE et BriggsLe projet parallèle tant manqué de TRIOSCAPES se réjouira de la première moitié de “Préhistoire” et le début des années 80 SE RUER culte qui lance “L’avenir est derrière nous”, tandis que la seconde moitié du numéro musical de style Broadway de l’ancien morceau mettra des sourires sur les visages des moments les plus légers du groupe.

Le facteur de surprise d’un groupe commençant sa progression d’une collection de pièces musicales solides mais dispersées à un acte véritablement génial est évidemment difficile à reproduire près de vingt ans de carrière. À ENTRE LES ENTERRÉS ET MOIle mérite de — à l’exception de quelques hochements de tête ici et là — le groupe ne cherche pas une pure réplication mécanique des gloires passées. Le résultat final est que “Couleurs II” est la rare suite de l’album qui donne satisfaction aux fans dévoués de l’original.

