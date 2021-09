Critiques de CD – Conquérir Employed To Serve

(Spinefarm)

01. Étranglement universel



02. Exister



03. Tournez la lame



04. Du lever au coucher du soleil



05. L’erreur



06. Nous n’avons pas besoin de vous



07. Serti dans la pierre



08. Marque de la tombe



09. La fin du monde



10. La conquête



11. Tenez-vous seul

La relation vieille de plusieurs décennies entre le hardcore et le heavy metal ne s’est pas toujours bien déroulée. Mais s’il existe d’innombrables exemples de groupes qui ont brouillé les frontières entre les genres et ont fini par produire une musique horrible et impardonnable, il existe également des groupes comme celui du Royaume-Uni. EMPLOYÉ POUR SERVIR. L’esthétique générale et le nom du groupe maladroit sont hardcore jusqu’à l’os, bien sûr, mais tout le reste “Conquête” (et, en effet, ses prédécesseurs) crie la vérité irréfutable que ce groupe fait de la musique qui défie le cynisme et écrase aussi fort que n’importe quoi d’autre. Il y a une touche de génie dans EMPLOYÉ POUR SERVIRle son de : il est résolument moderne mais enraciné dans les notions de lourdeur à l’ancienne ; il ne s’excuse pas dans sa dette envers un post-NŒUD COULANT mentalité métal, mais toujours rafraîchissante dépourvue de cliché contemporain. Et, plus important encore, il met en valeur de très bonnes chansons qui épingleront vivement la plupart des auditeurs au mur le plus proche.

Pour une fois, le terme tant abusé de « metal moderne » semble approprié. EMPLOYÉ POUR SERVIR manier le même genre de puissance sonore écrasante que nous attendons du métal véritablement lourd et d’un ouvreur épique “L’étranglement universel” à partir de maintenant, son impact est évident. Justine JonesLa voix scabreuse de est un ancrage solide dans le monde hardcore, et ce groupe a manifestement consommé avidement le CONVERGER arrière catalogue. Mais “L’étranglement universel” claque et tue avec une intention obstinément métallique, jusque dans son refrain dissonant mais étrangement émouvant.

Maintes et maintes fois sur “Conquête”, les auditeurs avertis se verront obligés de crier « Les riffs ! » La punition directe “Exister” commence à presque DENT-comme un clip, avant d’accélérer et de se diriger tout droit vers la jugulaire death ‘n’ roll. La compréhension de ce groupe de 30 ans de musique heavy et extrême est plus qu’apparente, mais c’est la façon dont ils tirent de nouvelles idées de tout ce bruit qui rend ce travail si joyeux. Même “Tordre la lame”, avec ses clins d’œil joyeux au nu-metal et à l’époque de la morbidité grunge, fait son travail avec un taux de frappe de riffs tueur qui devrait semer la peur dans le cœur des timides du monde entier. Il est suivi de “Du lever au coucher du soleil”, qui est aussi impitoyable et émouvant que son titre le suggère, puis le fou furieux “L’erreur”, dans lequel des blastbeats morveux, des beatdowns thrashcore à bords dentelés et plusieurs tonnes de chug bilieux se heurtent. EMPLOYÉ POUR SERVIR maintenir la qualité et l’intensité, aussi. De “Nous n’avons pas besoin de vous”, une dalle monstrueuse de crossover doomy, aux textures déchaînées et de mort technologique de la chanson titre, “Conquête” est frais, fougueux et farouchement original jusqu’à la fin amère et meurtrière. L’hybride est plaqué d’acier et infaillible, les chansons sont uniformément fortes et le résultat final vous brisera le crâne. Si c’est du metalcore, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose après tout.

