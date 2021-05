Critiques de CD – Culling Culture Vexed

(Napalm)

01. Ignorant



02. Hideux



03. Faux



04. Épiphanie



05. Misère



06. Narcissique



07. Arme



08. Pureté



09. Dérive



10. Aurore



11. Lazare

Alors qu’une grande partie du metal mainstream parle d’elle-même d’une renaissance du nu-metal qui ne se produit pas vraiment, nous pouvons au moins être reconnaissants que l’écrasement de nouveaux groupes avec un avantage commercial soit encore en train d’émerger. Avec un son qui brouille les frontières entre deathcore, metalcore et tech-metal à tel point que tout sonne net et frais, et que rien ne semble vraiment dérivé, FÂCHÉ sonne comme le destiné-à-l’immensité, l’article fini sur “Culture d’abattage”. En plus, cet album ne semble jamais cynique ou adapté à certains groupes démographiques dictés par un algorithme. Au lieu de cela, il s’agit d’un métal moderne vibrant et vital, dans lequel la brutalité domine mais la mélodie a un accès régulier. Il convient également de noter dès le départ cette frontwoman Megan Targett est une force évidente de la nature avec une abondance de charisme et une vaste gamme vocale, y compris le rugissement de la gorge. Un trio d’ouverture de “Ignorant“, “Hideux” et “Faux” rend irréfutablement clair que FÂCHÉ avoir les bonnes choses: il ne se passe peut-être rien de révolutionnaire ici, mais “Culture d’abattage” claque et poignarde d’une manière que nous n’avons pas forcément entendue deux mille fois auparavant.

Il y a une qualité désagréable et vacillante pour beaucoup de FÂCHÉles moments les plus lourds, et “Faux” est particulièrement barbare à cet égard, son dernier raid léthargique à la masse bégayant à un arrêt sombre. De même tonitruant mais béni avec des crochets en flèche, “Épiphanie” n’est pas moins intransigeant et réalise de nombreux trucs rythmiques complexes en cours de route, tout en présentant de manière impétueuse Targettla voix impressionnante au milieu d’une houle de LA FOI PLUS-sque pompe.

Une chanson parfaite pour le présent, «Narcissique» prend FÂCHÉ dans un territoire anguleux et aux yeux pivotants, la mitrailleuse de leur chanteur crachant soutenue par des rainures de boue d’obsidienne et une précision d’ensemble impitoyable. De même, “Weaponise” prend un chemin de violence langoureuse et lourde de plomb et semble presque se délecter de son obturation monochrome et blitzed. En revanche, “Pureté” et “Aurore” sont sans excuse dans leurs intentions anthémiques, avec de gros refrains sympathiques à la radio et peut-être un peu moins de la laideur grondante précédemment dominante. La fermeture «Lazare» ramène la fureur à un certain degré, mais FÂCHÉ terminer leurs débuts sonnant considérablement plus libéré qu’à ses débuts. En vérité, ils pourraient accélérer dans n’importe quel nombre de directions potentielles à partir d’ici, armés d’un nouvel hybride exaltant auquel il est souvent impossible de résister.

