Critiques de CD – Culte l’hypocrisie

(Explosion nucléaire)

01. Adoration



02. Putain Chimique



03. Bâtards gourmands



04. Monde mort



05. Nous sommes les morts-vivants



06. Fraternité du serpent



07. Les enfants du gris



08. Un autre jour



09. Ils arriveront



10. Bug dans le net



11. Dieux du métro

Un exemple classique d’un grand groupe de métal qui est toujours pris pour acquis, HYPOCRISIE ont été incroyablement constants au fil des ans. Il y a également eu un dévouement indéfectible à se démarquer de la foule du death metal évident dans la musique du groupe, et pas seulement à travers Peter Tägtgrenmaîtrise incontestée de la production et du mixage. Même dès les albums fondateurs comme « Enlevé » (sorti il ​​y a un quart de siècle époustouflant !), HYPOCRISIELa version chromée de death metal mélodique mais brutale sonnait à la fois futuriste et attachante à la mode mortelle. Et il y a indéniablement quelque chose de réjouissant dans le fait que, encore une fois, « Vénération » est un autre explosif et imaginatif HYPOCRISIE album qui ne ressemble absolument à rien d’autre (à quelques groupes près qui ont peut-être emprunté les idées des Suédois de temps en temps). « Vénération » sonne vaste, sans doute plus gros et plus coloré que n’importe quel album précédent, mais il dégage également un sentiment d’urgence et un vitriol canalisé que de nombreux groupes beaucoup plus jeunes auraient du mal à égaler.

Le dernier album du groupe, 2013 « Fin de la communication », était assez solide, mais l’album numéro 13 commence en mode destroyer intergalactique et maintient cette démarche impérieuse et bouleversante tout au long, via certaines des chansons les plus entraînantes et pourtant les plus extrêmes HYPOCRISIE n’ont jamais publié. Ont-ils déjà écrit une chanson plus intense ou vicieuse que la chanson titre d’ouverture ? Presque certainement pas. « Putain Chimique » est un autre hymne instantané, construit autour d’un groove à mi-rythme et orné de l’un des Tägtgrenles crochets les plus glacés. « Bâtards gourmands », quant à lui, est pure violence et éboulis de science-fiction : en partie retour à l’époque de « L’arrivée », une partie de l’élan et de l’intention retrouvés. En contraste frappant, « Nous sommes les morts-vivants » est une ballade lugubre et parfaite, remplie de cris déchirants et d’un grand refrain émotionnel. De même, « Les enfants du gris » est premier, go-slow melo-death, évocateur du bon vieux temps où le genre était frais et nouveau, mais imprégné de quantités suffisantes de HYPOCRISIE‘s malgré anticosmique qu’il se sent toujours avant-gardiste et impitoyablement contemporain.

Sans points faibles évidents, « Vénération » est très clairement l’un des HYPOCRISIEalbums les plus forts à ce jour. Que ce soit à un rythme dément « Un autre jour » ou barboter dans des vibrations trippy doom pour « Bogue dans le net », l’identité des Suédois est si forte et le son global de ce disque si puissant qu’il donne parfois l’impression d’être une véritable classe de maître. De plus, HYPOCRISIE son nouvellement engagé avec toute l’affaire d’être un groupe de métal féroce. L’album se termine par « Dieux du métro », une finale ostensiblement dramatique et punitive avec un refrain irrésistiblement provocant et toutes les histrioniques de plomb harmonisées que tout métalleux pourrait souhaiter. Encore une fois, c’est des trucs magistraux. « Vénération » – c’est une consigne. Agir en conséquence.

