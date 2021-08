Critiques de CD – Dancing Into Oblivion White Stones

(Explosion nucléaire)

01. La Menace



02. Nouvel âge des ténèbres



03. Chaîne de commandement



04. Titans de fer



05. Rêve tissé



06. Mentir ou mourir



07. Liberté en captivité



08. Acacia

Crédit complet à Martin Mendez. Mieux connu comme bassiste avec OPETH depuis 1997, l’uruguayen basé à Barcelone aurait pu s’écarter complètement de la route du projet parallèle et se contenter d’appartenir à l’un des groupes les plus vénérés de la planète. Au lieu de cela, il a lancé PIERRES BLANCHES avec un excellent premier album 2020 “Kuarahy”, établissant un modèle clair comme du cristal pour un death metal noueux et old-school avec une séquence progressive prononcée, et peut-être inévitable. Ce dernier conduit, bien sûr, à certains moments sur “Danser dans l’oubli” faisant vaguement écho aux premiers travaux de Mendez‘s alma mater, mais la deuxième observation du groupe est suffisamment distinctive en soi pour écarter vivement ces comparaisons.

Soniquement enraciné dans la crasse immaculée du métal souterrain de niveau supérieur, PIERRES BLANCHES gratte clairement une démangeaison à l’ancienne pour toutes les personnes impliquées. Un croisillon d’ouverture de “Nouvel âge des ténèbres” et “Chaîne de commande” présente une mise à niveau subtile pour le son révélé sur “Kuarahy”. Ces nuances si importantes de ANGE MORBIDE et PESTE sont encore clairement perceptibles, mais il y a un côté bancal et malicieux qui sous-tend les riffs et les arrangements, avec des éclats intermittents de mélodie raffinée améliorant la somme de ces parties. Chanteur Eloi Boucherie est aussi une présence imposante : audiblement instruit dans les classiques, mais avec son propre ton distinct, il apporte un nouveau drame et un danger avec chaque grognement successif.

PIERRES BLANCHES vraiment prendre tout leur sens sur la longue pièce maîtresse de cet album, “Titans de fer”: neuf minutes d’extrémités ardemment progressives et impitoyablement sombres, c’est la première preuve définitive que MendezLa vision singulière de s transcendera la familiarité de ses racines musicales. De même, “Mentir ou mourir” est autant un exercice de prog déformé et dissonant qu’un morceau de death metal, avec son cliquetis Krautrock sous-jacent et sa structure schizophrénique. “Liberté en captivité” est encore plus surprenant. De son intro psychédélique hurlante, insouciante et enjouée, qui mute en la tech-death vacillante et dégringolante qui éclate par la suite, c’est du death metal progressif d’une certaine description, mais Martin MendezLe talent de compositeur et de musicien virtuose mérite une réputation moins réductrice. Bien qu’un peu mince à 36 minutes, “Danser dans l’oubli” est à la fois original et substantiel, tout en faisant également allusion à des triomphes plus extravagants et plus extravagants à venir.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).