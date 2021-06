Critiques de CD – De Doorn Amenra

(Rechute)

1. Ogentroost



2. De Dood à Bloei



3. De Evenmens



4. Het Gloren



5. Voor Immer

L’étalement apocalyptique de AMENRALes compositions chargées de boue de s sont sans particularité dans le monde de la musique heavy. Là où le collectif belge s’est démarqué au cours de ses vingt ans de carrière, c’est sa capacité à présenter ses compositions avec un sentiment d’urgence émotionnelle puissant et soutenu, quelle que soit l’ampleur de leurs voyages musicaux. Même si la plupart de leurs morceaux approchent de la barre des dix minutes, la capacité du groupe à jongler avec les moments les plus calmes qu’ils explorent avec une explosion cathartique de cris et de riffs empêche les débats de ressembler à des exercices d’indulgence inutiles. La patience est requise car leurs albums se présentent généralement sous forme de suites à consommer en une seule écoute au lieu d’une collection de chansons individuelles, mais cette patience est récompensée par un gain émotionnellement cathartique.

AMENRAle dernier record de, “De Doorn”, rompt avec les conventions de dénomination de leurs albums principaux, qui ont tous été intitulés “Masse” suivi d’un chiffre romain. Le nouvel album du groupe poursuit sa propension à transformer des braises musicales à combustion lente en flammes sonores abondantes. Cette fois le chanteur Colin H. Van Eeckhoutles cris caustiques de manière fiable sont augmentés par Caro Tanghe‘s (BRISEUR DE SERMENT) chants et chuchotements. Van Eeckhoutles cris de ‘sont parmi les plus glaçants du genre, et ses pauses de ces cris, pour émettre des sermons parlés doucement marmonnés, jouent souvent aussi obsédant que ses cris plus forts, même si vous ne dites pas un seul mot du langue maternelle flamande du chanteur.

L’ouverture de l’album “Ogentroost” facilite les auditeurs dans le nouveau disque avec le grattage d’une seule corde de guitare. Ceci est superposé sur un passage lyrique parlé avant que les guitaristes Mathieu Vandekerckhove et Lennart Bossu arrive avec une puissante vague de riffs doom mélodiques, suivis de Van Eeckhout transition vers un SCREAM TOUT EN MAJUSCULES. L’aura globale de l’escalade de la terreur serait assez puissante telle quelle, mais l’ajout de croons superposés de sirène de Tanghe fournir une couche supplémentaire de point culminant émotionnel aux moments de clôture de la piste. Tangheles contributions de ‘s sont également primordiales pour l’album plus proche, “Voor Immer”, qui commence par un strum de basse solitaire de Tim De Gieter suivie par Tanghe se joindre à fournir des croons hypnotiques. Tout cela se confond avec Van Eeckhoutavant que l’album ne se termine enfin en envahissant l’auditeur d’une vague de riffs et de cris stridents.

Les moments plus calmes du groupe conduisent inévitablement à un torrent d’excursions sonores plus lourdes – un chemin parcouru avec tant de compétence dans le passé par d’autres grands tels que NÉVROSE et Daesh. Le formidable duo de guitares de Vandekerckhove et Bossu fait du AMENRA se démarquer des nombreux prétendants pataugeant dans les mêmes rythmes. Leur son parvient à trouver l’équilibre parfait entre l’inquiétude boueuse et le doom mélodique. Cette jonglerie d’humeur et de puissance est particulièrement notable sur “De Evenmens” et “Het Gloren”, fournissant un poids sonore à l’ambiance déjà menaçante qui est perpétrée avec ces pistes.

AMENRALes compositions tentaculaires de ont longtemps été enveloppées dans l’aura d’un rituel spirituel. “De Doorn” voit cette aura renforcée par plus d’incursions dans les paroles écrites dans leur langue maternelle, et l’ajout de Tanghe à leur plan sonore. De nombreux groupes font semblant de présenter la bande originale de l’apocalypse, mais très peu réussissent à équilibrer le calme inconfortable du calme avant la tempête et le tonnerre qui s’ensuit autant que AMENRA.

