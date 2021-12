Critiques de CD – Deathcall Agnes Vein

(Industries vénérées)

01. Appel de la mort



02. Hymne des vautours (Praise Bounteous)



03. Étoile souveraine



04. Ceux qui se sont approchés des portails



05. Rara Nulle



06. L’enchevêtrement du Golgotha

Poids lourds de l’underground grec, Agnès VEINE ont été presque silencieux depuis le deuxième effort de 2013 « Âme d’âme », avec seulement un excellent split release avec des compatriotes SADHUS, sorti en 2016, pour confirmer leur existence continue. A en juger par la musique sur « L’appel de la mort », la morbidité nauséeuse qui a alimenté les deux premiers albums du groupe n’a pas diminué avec le temps. Ce qui a changé, c’est que leur son a gagné en profondeur et en stature, tout en semblant soudainement incroyablement opportun et en phase avec plusieurs zeitgeists du métal.

Étudiants évidents de l’idée que la lourdeur est une question de sensation autant qu’il s’agit d’un concours de pisse de brutalité, Agnès VEINE éclater de consternation au ralenti sur la chanson titre d’ouverture, avant de s’élancer à un rythme effréné : à un point culminant violent et cacophonique. C’est un sublime mélange de genres qui se sent poussé par une force surnaturelle agitée, plutôt que par trois mecs poilus de Thessalonique. Dans un mouvement typiquement obtus, » Hymne des vautours (Louange Bounteous) » commence comme un macabre, SABBATian grondement; des couches épaisses de réverbération élevant son groove d’homme des cavernes à des hauteurs atmosphériques étranges. Il monte et descend avec un drame croissant, avant de se terminer en spirale vers une fin tumultueuse, chaque dernier moment dense d’une importation mélancolique. Encore, Agnès VEINE ont réussi ici une magie très subtile mais tangible, avec une tradition à l’ancienne et une vision plus libérée à égalité d’espace. Vous pouvez l’appeler doom, vous pouvez l’appeler post-métal – aucune étiquette ne convient vraiment, et « L’appel de la mort » en est d’autant plus fascinant.

La pièce maîtresse tacite de l’album, « Etoile souveraine », met en orbite le son de ses créateurs, une section instrumentale sauvage et psychédélique offrant un contraste saisissant avec l’avalanche de boues meurtrières qui la précède. « Ceux qui se sont approchés des portails » est une bête plus tumultueuse, avec une démarche anguleuse et lourde et une coda lobotomisée et mortelle, et « Rara Null » est fait de riffs doom spidery et de férocité funèbre. Plus proche « L’Enchevêtrement du Golgotha » est le meilleur du lot, et pas uniquement en raison de son titre splendide. Balayé par le vent et brûlé par le soleil, comme la bande originale d’un western spaghetti immonde et infernal, c’est une encapsulation de dix minutes de Agnès VEINEl’évolution stridente de au cours des années depuis leur dernier long métrage. C’est évocateur, saisissant, ésotérique et si lourd qu’il peut vous faire pleurer un peu. Tout comme le reste de cet excellent morceau de ténèbres musicales qui ruine l’âme.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).