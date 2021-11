Critiques de CD – Deceiver Khemmis

(Explosion nucléaire)

1. Porte de l’Avernal



2. Maison de Cadmus



3. Bûcher vivant



4. Suaire de Léthé



5. Couronne d’obsidienne



6. La route astrale

Depuis leurs débuts en 2015, « Absolution », KHEMMISL’approche de leur marque de doom mélodique a été une formule gagnante. Le groupe a maîtrisé l’art de tisser des riffs puissants qui rock droit au milieu de moments plus désespérés de doom metal. L’interaction entre guitariste Phil Pendergastla voix claire de et les grognements plus gutturaux d’un autre guitariste Ben Hutcherson est une classe d’experts en escalade organique, car les changements d’humeur sont toujours chronométrés d’une manière sensible et apparemment organique qui reste agréable au goût sans paraître forcée. « Trompeur » est la dernière démonstration de la maîtrise du groupe, et bien que la formule reste pratiquement inchangée par rapport à l’endroit où le groupe est allé jusqu’à présent, Pendergast et HutchersonLe travail de guitare de alimente le travail le plus fougueux du groupe à ce jour.

La capacité sans cesse croissante du groupe à livrer un puissant coup de poing métallique est évidente très peu de temps après l’ouverture. « Porte de l’Avernal ». La piste d’ouverture de l’album commence par une intro acoustique envoûtante, qui se lance rapidement dans une démonstration rapide de fureur mélo-death. Le crunch midtempo et Pendergastles voix mélodiques en flèche de sont devenues la marque de fabrique du KHEMMIS son et finissent par alimenter la majeure partie de la piste. Une fois que Pendergast abaisse ses registres vocaux dans une accalmie goth-rock, les influences death metal du groupe propulsent la finale avec des guitares déchiquetées et une floraison de Hutchersonla mort de gronde, le tout augmenté par Zach Colemaneffusion à grande échelle de tambours tonitruants.

Même si le groupe entre dans des eaux plus dépressives sur « Maison de Cadmus » et livre une traînée digne d’un mosh au cours de la première moitié de « Bûcher vivant », KHEMMIS parvient à insérer suffisamment de moments de bascule pour empêcher le disque de se noyer dans une émotion potentiellement surmenée. La seconde moitié de « Bûcher vivant » est une puissante marche de guitares harmonisées avec Hutcherson fournissant des grognements féroces croissants, menant au morceau le plus sombre de l’album, « Suaire de Léthé ». Le travail de guitare qui ouvre cette piste fournit une ambiance envoûtante similaire à METALLIQUE‘s « Fondu au noir ». Et tout comme ce classique tant vanté, ce morceau se transforme en un galop métallique constant dans la moitié arrière qui est renforcé par un morceau séduisant de guitare à boue, qui dégage brièvement une ambiance de la Nouvelle-Orléans à ces Denverites.

KHEMMIS maintient la procédure sur « Trompeur » serré et compact avec ses six pistes et sa durée de 41 minutes. Le groupe réaffirme sa position de pourvoyeur de qualité de doom metal mélodique avec les cinq premiers titres. C’est « La route astrale », la finale entraînante qui place ce record en lice pour les listes de fin d’année 2021. Après une intro modérée d’une minute, KHEMMIS se lance dans un tourbillon exaltant de grandeur trad-metal digne d’une arène, faisant une offre pour un public qui aime jeter le poing en l’air et pomper avec des chœurs à hurler, un travail de guitare triomphant et des remplissages de batterie copieux. Même si la piste ralentit finalement pour sa dernière ligne droite, elle reste tout à fait le point d’exclamation pour mettre fin à l’expérience d’écoute.

KHEMMIS très vite trouvé leur place et établi très tôt leur formule. « Trompeur » est un affichage confiant d’une bande où tous les ajustements mineurs qu’ils peuvent apporter sont délibérément tracés pour améliorer ce qui fonctionne déjà très bien.

