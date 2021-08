Critiques de CD – Degenerations Diskord

(Transcender l’obscurité)

01. Flâner dans le portail



02. Tombeau bionique éternel



03. Abnégations



04. La spirale sans fin



05. Hit radio Dirigiste



06. Survivant solitaire



07. Traîné pour le couronnement



08. Griffer le tissu de l’espace



09. Décomposition des atomes



10. Raging Berzerker dans l’univers rigide



11. Grincement



12. Au-delà de la crasse

Le death metal s’est multiplié et évolué avec une force féroce au fil des décennies, et il continue de cracher de nouvelles souches résolument mutilantes. DISQUE ont été une force intermittente pour l’étrangeté du death metal pendant plus de 20 ans, mais leur production enregistrée n’a jamais montré la moindre tendance à s’échapper de l’underground. En conséquence, le troisième album des Norvégiens sonne parfaitement épargné par les influences extérieures. Ce groupe connaît son death metal à l’ancienne et occulte sur le bout des doigts, mais son approche est tellement déformée et volontairement défoncée que cela ne peut être que la chose la plus naturelle au monde pour ces gars-là à jouer. Ouvreur « Flâner dans le portail » est tout simplement déséquilibré, avec un riff de lancement géant et vicieux auquel les auditeurs ne s’attendront certainement pas, et plus de détours par pouce carré que même la moyenne GORGUTS l’aficionado pourra s’en rendre compte à la première audition. Les Canadiens sont cependant une bonne référence ici, car l’esprit de leur “Obscura” le tournant est bien en évidence ici, au milieu de la myriade de changements de tempo et de changements d’humeur de “Tombe bionique éternelle” et “Radio Dirigiste”.

Encore plus, les fans de DEMILICH reconnaîtra l’anarchie structurelle et le sens espiègle de la subversion qui informe ici chaque riff et chaque boule rythmique discordante. Mais alors que ces groupes sont des pairs et des ancêtres évidents de DISQUEla folie, “Dégénérescences” existe aussi dans son propre univers dérangé. Il y a une angularité dans de nombreux riffs, une fluidité étrangement convaincante pour les anti-grooves maladroits et une logique interne étrangement satisfaisante conduisant les sauts tangentiels déchirants. Plutôt que de nous éblouir avec leurs côtelettes virtuoses et leur connaissance des accords jazz, DISQUE son perdu dans une rêverie partagée d’adoration du bruit profondément bancal. Ici, la bourrasque industrielle léthargique de l’intermède “Survivant seul” a autant de sens que l’obtus VOIVOD-isms et bulldozer avant-prog matraque de “Rage Berzerker dans l’univers rigide”, et tout s’emboîte comme une émeute soutenue et hypnotique d’erreurs.

Pour conclure l’affaire, DISQUE garder leur explosion la plus tordue jusqu’à la fin. “Au-delà de la crasse” est une chose magique, de la pire des manières : avec des blastbeats, des arpèges gothiques brumeux, des boues sifflantes et une sensation tangible de mondes en collision et de crânes s’effondrant, cela sonne beaucoup plus près de la fin du monde que la plupart des tentatives similaires. Mais quel chemin à parcourir, fou, créatif et écrasant jusqu’à la fin.

