(Saison de la brume)

01. Diamants



02. Spirale vers l’oubli



03. Tempête enflammée



04. Déployer le croissant de lune



05. Descente séquentielle



06. Infini captif



07. Esclavé dans un essaim désolé



08. Yeux du Dominion



09. Jupiter



10. Flétrir sur la vigne

Vous pourriez très bien décrocher votre mâchoire du sol après avoir entendu un extrait de 20 secondes de OPHIDIEN Ile nouvel album de, “Désolé”, en raison du barrage vertigineux et complexe d’explosions, de solos et de riffs à portée de main. Le groupe islandais a été présenté comme un nouveau venu, mais ce n’est pas exactement le cas. Formé en 2010 et suite à une démo impressionnante en 2011 et leur premier album “Solvet Saeclum” l’année suivante, le groupe a été essentiellement mis à l’écart (à part la sortie du “D’où ils viennent” célibataire en 2014), mais pas abandonné.

Pendant la longue période d’inactivité de l’unité, le guitariste Simon Þórólfsson passé du temps avec le projet de black metal HELFRO et bassiste orður Hermannsson a été impliqué dans l’acte de rock lourd LÉGENDE LIGHTSPEED. Apportant ces expériences et le temps supplémentaire consacré à la croissance musicale à ce groupe, ce duo de base a depuis recruté le guitariste Daniel Máni Konráðsson, chanteur John Olgeirsson et batteur Ragnar Sverrisson. Il est clair que le groupe a été tout sauf prolifique, mais un écart de près d’une décennie entre son premier album et son deuxième album a valu la peine d’attendre.

Sections clés de chansons comme “Spirale vers l’oubli” sont abondants et ils changent radicalement d’humeur et de rythme. La section d’ouverture relativement optimiste et joyeuse se brise plusieurs fois dans un espace abrasif et menaçant tout au long de la chanson. Des adjectifs comme optimiste et joyeux seraient généralement tabous dans le domaine du death metal, mais la mort technologique a longtemps parcouru un chemin qui dépasse à bien des égards le domaine du death metal, davantage dans le sens du prog.

Une rafale de notes est distribuée dans chaque chanson, et juste au moment où l’on pourrait penser que le groupe a atteint le maximum de son activité de guitare et de batterie hyperspeed, OPHIDIEN I repousse encore plus loin l’enveloppe technique de la création musicale générée par ordinateur “Déployer le croissant de lune”. Et c’est là que l’épée à deux tranchants coupe pour OPHIDIEN I. Au mieux, la musicalité impressionnante est inspirante, au pire, l’album frôle une qualité sans vie et sans âme. Ce dernier point ne doit cependant pas être surestimé.

OPHIDIEN I feront leur marque parce qu’ils sont un groupe de death metal technique soucieux de créer des chansons bien écrites, pas seulement de surpasser techniquement le prochain groupe. Cependant, les chansons semblent trop similaires les unes aux autres à divers moments. Les moments les plus intéressants arrivent lorsque le contraste est fourni, que ce soit le resserrement le plus mortel sur “L’infini captif” ou lorsqu’ils emploient des lignes de guitare mélodiques répétitives et lancinantes sur “Esclavé dans une tempête désolée”. Espérons qu’il ne nous faudra pas encore 10 ans pour entendre le prochain album du groupe basé à Reykjavík. En tout cas, “Désolé” est un album qui met un acte comme ARCHSPIRE honte, car c’est une mort technologique moderne accrocheuse et mémorable.

