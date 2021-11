Critiques de CD – Diorama Møl

(Explosion nucléaire)

01. Fraktur



02. Photophobe



03. Serf



04. Vestige



05. expurgé



06. Itinéraire



07. Tvesind



08. Diorama

La résurgence du Danemark en tant que force majeure de la musique heavy se poursuit à un rythme soutenu, avec MØL fermement à l’avant-garde de l’élan créatif de cette nation. C’était évident dès le premier album de 2018 « Jord » que ce groupe injectait une originalité bien nécessaire dans une scène post-black metal/shoegaze de plus en plus stagnante (si, en effet, quelque chose de si brumeux et sans engagement pouvait jamais être décrit comme une scène appropriée). Bien qu’ils ne soient pas très différents de beaucoup de leurs pairs, personne n’aurait pu accuser MØL de s’en tenir à un script prédéterminé. En fait, comme pour les albums récents de CIEL SOURD et BAIN FANTME, « Diorama » cherche bruyamment à établir le son des Danois comme une entité distinctive en soi. Le barrage d’éboulis noircis et les vagues doucement hurlantes d’atmosphères post-rock sont là aussi, bien sûr, mais le cours suivi est clairement l’un des projets du groupe.

Ouvreur « Fraktur » est un flou d’agressivité et de mélodie élégante. Initialement propulsé sur un rythme nerveux et nerveux, il se transforme et serpente avec un abandon sans faille; à la fois féroce et luxuriante. « Photophobe » est plus ou moins le même, mais considérablement plus brutal, et avec plusieurs riffs dentelés qui se frayent un chemin au premier plan, au milieu de blastbeats battants et d’une menace tangible. Aussi à l’aise avec la mitrailleuse, les riffs saccadés et les crescendos mélodiques épiques et quasi-inspirants, MØL gagnent en confiance en tant qu’auteurs-compositeurs : « Vestige » est un excellent exemple, avec ses transitions sans effort entre la brutalité anguleuse et la peau croûteuse et les énormes crochets sans vergogne qui s’envolent dans l’éther, la sensibilité pop déformée de leurs créateurs en plein spectacle.

« Diorama » devient d’autant plus intéressant que MØL la tête plus profondément dans l’obscurité. « Tvesind » est une tranche épique de black metal profondément particulier et extrêmement dynamique : pas une seconde de ses huit minutes n’est perdue, alors qu’un assaut monstrueux se transforme majestueusement en un défilé funéraire post-rock majestueux et une coda bourdonnante et sonore. Encore plus hypnotique est la chanson titre, qui se prélasse tristement dans le miroitement spectral du shoegaze à l’ancienne, tout en s’avançant progressivement vers la mère de tous les crescendos trempés de feedback.

Maîtres des tropes connus et libres penseurs subversifs, MØLLa nouvelle façon de faire de est devenue quelque chose de captivant et de substantiel ici. Comme toujours, la différence entre la vraie affaire et le tout à fait médiocre est mise en évidence. Et aussi extrême que « Diorama » est souvent, la possibilité distincte que ce groupe pourrait avoir un avenir extrêmement brillant à venir est difficile à ignorer.

