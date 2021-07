Critiques de CD – Disco Balls To The Wall Tragedy

(Napalm)

01. Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! (Un homme après minuit)



02. Tu es celui que je veux



03. Mal / Baker Street



04. Rester en vie



05. Douce Caroline



06. Il pleut du sang / Il pleut des hommes



07. Quelle est la profondeur de votre amour



08. Verseau / Laissez entrer le soleil



09. Afrique



10. Éclipse totale du cœur



11. Tragédie



12. Reine de la danse



13. Chute du ciel

Le heavy metal est une affaire sérieuse pour les métalleux dévoués du monde entier. Il est également juste de dire que le heavy metal peut parfois se prendre trop au sérieux. Mais cela ne signifie pas que tout le monde dans le métal a peur de sourire. LA TRAGÉDIE réside à l’extrémité de ce spectre comique. Mais pour les membres du groupe eux-mêmes, c’est clairement plus qu’une blague éclair, étant donné que l’unité a déjà publié huit albums. Venez 2021, LA TRAGÉDIE est maintenant sur le point de sortir « Boules disco au mur », un jeu de mots évident associant boules disco au titre de J’ACCEPTEl’album classique de “Des boules au mur”. Et le titre est définitivement une représentation adéquate des passions du groupe pour le heavy metal et le disco.

L’acte basé à New York est en effet un “hommage tout métal à LES BEE GEES et au-delà”, comme « Boules disco au mur » prend une tournure métallique sur les chansons disco populaires et grand public des années 70 aux années 80. Le noyau vibrant et brillant des chansons pop reste tout au long, mais ces classiques sont enfermés dans un ensemble de guitares percutantes et entraînantes et du reste des attributs de la musique heavy metal. ABBA‘s “Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! (Un homme après minuit)” donne le coup d’envoi à la sortie divertissante de 14 pistes, qui plaira à coup sûr à une généreuse portion de fans de glam rock et de métal. Il est intéressant de voir à quel point la chanson se prête bien au format heavy metal.

LA TRAGÉDIEl’interprétation de “Tu es celui que je veux”, les John Farrar chanson interprétée par JOHN TRAVOLTA et OLIVIA NEWTON-JOHN pour la version cinématographique de 1978 de la comédie musicale “GRAISSE”, laisse une sacrée impression. Les couplets sont modérés et passionnés, tandis que le refrain est énergique et rythmé. Ils auraient pu se passer des grognements de la mort pendant le refrain, mais les moments embarrassants seront inévitables pour la plupart des groupes de “comédie metal”. Là où ils réussissent avec le mélange de la pop et du côté plus dur du métal, c’est avec leur mashup de TUEUR‘s “Il pleut du sang” avec LES FILLES DE LA MÉTÉO‘ “Il pleut des hommes”, même si les références aux TUEUR chanson sont assez minimes.

« Boules disco au mur » est incroyablement dynamique, nuancé et superposé. Le lâcher demande plusieurs écoutes pour bien saisir. Mais aussi agréable que soit l’album, il est probable que LA TRAGÉDIE n’aura pas d’impact durable sur la scène metal. Après tout, et même s’ils sont immensément talentueux, à la fin de la journée LA TRAGÉDIE est un groupe de reprises.

