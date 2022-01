Critiques de CD – Dominion Skillet

(Atlantique)

1. Survivre au jeu



2. Debout dans la tempête



3. Domination



4. Vallée de la mort



5. Au-delà de l’incroyable



6. Destin



7. Refuge



8. Criez votre liberté



9. Destructeur



10. Pour toujours ou la fin



11. Enflammer



12. Cheval blanc

Le fondement de base de POÊLON records est toujours construit sur des refrains accrocheurs, des structures de chansons simples et des voix féminines (Jen Ledger) qui offrent un repoussoir aux voix masculines (John Cooper) aux bons endroits. C’est la formule qui a fait d’eux un groupe de hard rock chrétien multi-platine. Alors qu’ils s’en tiennent à cette formule sur leur onzième record, « Domination », plusieurs éléments le distinguent nettement de ses prédécesseurs. Notamment, « Domination » offre un ton incroyablement triomphant et positif, alors que les versions précédentes en frappaient des plus sombres. Même lorsque le tempo ralentit et transmet un plus grand sentiment de lutte, comme la chanson lourde « Pour toujours ou la fin », il y a toujours un sentiment d’espoir qui guide.

« Domination » s’ouvre sur trois hymnes inspirants pleins de combat et de confiance. Il est immédiatement clair que les membres sont pris dans une bataille proverbiale qu’ils sont déterminés à gagner. En ouvreur « Survivre au jeu », Tonnelier (chant, basse) s’engage à suivre « la voie du guerrier. « Debout dans la tempête », la meilleure chanson du disque, crache des couplets avec des motifs rythmiques qui ressemblent presque à du rap, utilisant le refrain plus traditionnel pour livrer le message inébranlable, « J’ai encore de la vie en moi/ J’ai encore du combat dans moi. » La chanson-titre suit cela avec un solo de guitare déchirant et la déclaration décisive, « Notre rébellion a commencé. » À partir de maintenant, le disque est parsemé de rythmes numériques similaires, de livraisons vocales rap-esques et de solos de guitare, donnant aux champions de radio-rock un peu plus de dimension.

Il y a des hauts et des bas dans chaque guerre, mais la ballade au piano « Vallée de la Mort » coule l’excitation apportée par les trois premières chansons avec ses paroles stéréotypées chrétiennes et ses mélodies sucrées, perdant des fans qui ne souscrivent pas au gospel. Une version beaucoup plus réussie de ce morceau est « Refuge », dont la construction cohérente, l’épine dorsale percussive, la durée d’exécution plus courte et les paroles légèrement plus pertinentes séduisent un plus large éventail d’auditeurs. Bien que pas des ballades, « Au-delà de l’incroyable » et « Crie ta liberté » sont également des versions beaucoup plus formidables de la chanson « Destin ».

L’avant-dernière piste, « Enflammer », est une dernière poussée vers « mettre le feu au monde » (comme on dit dans la chanson). C’est ici que « Domination » devrait se terminer, mais à la place, « Cheval Blanc » est une finale étrangement dissonante et à consonance industrielle qui aurait eu beaucoup plus de sens en tant que bonus ou piste cachée. En fin de compte, tout comme il y a une poussée et une traction entre les forces oppressives et libératrices dans le thème du disque, il y a une tension entre des éléments disjoints et cohérents dans son son et sa structure. Alors que certaines pistes sont agréables individuellement, les parties fragmentées ne forment pas un tout satisfaisant.

