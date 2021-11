(Spinefarm)

01. Libérez-vous



02. Détruire et conquérir



03. Tu m’as donné envie de vivre



04. Pour toujours et un jour



05. Fin des jours



06. Ruines



07. Abandonné



08. L’amour règne en bas



09. Evangile des mensonges



10. Abri moi



11. Rassemblez tous mes péchés



12. Ballade d’adieu

Que vous l’attribuiez à un élan de confiance ou simplement au renversement du cours, Zakk Wylde a été en excellente forme ces derniers temps. Les deux superbes solos de 2016 « Livre des Ombres II » et SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE‘s 2018 pleine longueur « Les coups les plus sombres » fait allusion à un autre pic de créativité imminent pour le guitariste légendaire, et « Doom Crew Inc » c’est exactement ça. Le 11e album studio du groupe, il présente à la fois la renaissance en cours de Wylde comme un vrai grand chanteur (après plusieurs années passées à peaufiner un pas particulièrement grand Ozzy impression) et un autre grand bond en avant pour son écriture de chansons toujours sous-estimée.

Si vous vous demandez comment un chien de route à vie aime Zakk Wylde fait face pendant les mois de confinement, « Doom Crew Inc » fournit une explication glorieusement complète et effusive. Bien qu’il s’agisse principalement d’un exercice consistant à déchirer et à laisser tomber des riffs massifs partout, les nuances subtiles et les bords doux qui Wylde a permis dans sa musique de temps en temps sont très présents tout au long. Le résultat est un ensemble de chansons qui semblent substantielles et potentiellement durables : ce n’est pas une mince affaire au milieu d’un catalogue aussi vaste que celui des grands.

Ouvreur « Vous libérer » prouve le point instantanément. C’est le premier BLS crunch, avec peu d’écart par rapport au son caractéristique du groupe, mais Wylde chante à voix haute et sonne plus émouvant et commandant que jamais. Les riffs sont brutaux mais sans effort groovy, les crochets sont tranchants mais manifestement non évidents et WyldeLes solos de sont, comme toujours, hors de ce monde. « Détruire & Conquérir » tonne dans un nerveux SABBAT shuffle, mais c’est beaucoup trop souple et mémorable pour n’être qu’un autre hommage redondant aux rois de ce genre de choses : à la place, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE un son nouvellement enthousiasmé par la puissance de The Riff, avec des mélodies et des accroches assorties. Le rêveur menaçant « Tu m’as donné envie de vivre » c’est encore mieux. De la brume fantomatique à la récompense battante, c’est toujours fermement en territoire familier mais imprégné de la même conviction qui a fait des jalons passés comme « Sonic Brew » et « L’Enfer béni » résonner si fort.

Non SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE l’album serait complet sans ballade, et « Éternité et un jour » est vraiment un grand. Wylde n’a jamais chanté avec une telle autorité, et la merveilleuse retenue de la performance d’ensemble sous-jacente est sublime. D’une manière ou d’une autre, encore plus susceptible de picoter la colonne vertébrale est « L’amour règne en bas », une puissante performance au piano de la grande merveille barbue, avec un orgue à tuyaux nourrissant qui siffle béatement en arrière-plan et, à son crescendo langoureux, un autre break de plomb envoûtant. Dans un contraste frappant et délibéré, « Evangile des mensonges » commence comme un tsunami de boue écrasant au ralenti, avant de se transformer en une autre toile élégante de mélodie sombre et de tumulte à six cordes. « M’abrite »l’étalement lugubre et excentrique, rempli de MINCE LIZZY les doubles pistes et les vibrations psychédéliques presque attrapables, sont tout aussi étonnantes.

Le clincher vient avec plus près « Ballade d’adieu ». Grâce à son immense talent, Zakk Wylde n’ont jamais manqué de confiance en eux, mais il n’a jamais semblé aussi à l’aise avec lui-même et la musique qu’il fait que pendant les sept minutes langoureuses de ce grand final. À la fois déchirant rock classique et odyssée introspective, c’est un moment magique sur un album qui prend le meilleur de ÉTIQUETTE NOIRE passé et lui permet de s’épanouir à nouveau pour une nouvelle ère fraîche et très fructueuse. C’est l’un des albums les plus forts Wylde a jamais fait, et un point culminant très net dans le BLS catalogue. Rappelez-vous pourquoi nous l’aimons tant.

