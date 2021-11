Critiques de CD – Eagles Of Death Metal Présente A Boots Electric Christmas Eagles Of Death Metal

(UMe)

01. Que Dieu vous repose, joyeux messieurs



02. Mettez un peu d’amour dans votre cœur



03. O Sainte Nuit



04. Petit garçon batteur



05. Petite ville de Bethléem



06. O Sainte Nuit (A Cappella)

AIGLES DE LA MORTLa trame de fond de est jonchée d’anecdotes. Certains sont inattendus, comme le fait que le chanteur Jesse Hugues était autrefois un militant impliqué dans Sonny Bonocampagne de 1992 au Sénat. Malheureusement, une page de l’histoire de l’acte est tout à fait tragique. À la date parisienne de leur tournée de 2015, des terroristes ont coûté la vie à 89 personnes, dont des spectateurs ainsi que le propre responsable des marchandises du groupe, lors d’une attaque insensée. Mais, grâce à des gens comme AIGLES DE LA MORT, le rock et la liberté ne peuvent pas être retenus. Les païens du rock’n’roll reviennent maintenant avec leur EP sur le thème de Noël, « Eagles of Death Metal présente un Noël électrique de bottes », et Paris est, en fait, sur l’itinéraire du groupe pour leur escapade européenne du début de 2022 qui fait partie de AIGLES DE LA MORTtournée du 24e anniversaire de .

Malgré le surnom du projet, qui était avant tout une blague enjouée, AIGLES DE LA MORT est tout sauf un groupe de death metal, et « Eagles of Death Metal présente un Noël électrique de bottes », un album de Noël véritablement émouvant et exaltant, est tout à fait différent du modèle du groupe. Cet EP de six titres est planant, sain et réconfortant. Ici Hugues enfile son alter ego torride « Bottes Electriques », mais il y a un aspect beaucoup plus vulnérable et dépouillé de son essence qui sous-tend clairement cette demi-douzaine de chansons. L’ensemble de l’EP est agréable, mais des morceaux comme « Que Dieu vous repose, joyeux messieurs », « Petit batteur » et « Petite ville de Bethléem » sont sensiblement plus mémorables, pleins et luxuriants. Le point culminant de la sortie, une interprétation a cappella de « Oh sacré nuit » mettant en vedette les voix vraiment émouvantes des deux Hugues et Homme, est sa grande finale.

AIGLES DE LA MORT toujours avoir une approche décontractée. C’est juste qui ils sont. C’est comme ça qu’ils roulent. Mais cet EP de Noël est, dans le meilleur sens du terme, une nouveauté. Si la musique du groupe convient généralement au club de striptease ou au bar de plongée, « Eagles of Death Metal présente un Noël électrique de bottes » se trouve à côté du reste du catalogue du groupe. On dirait qu’il est destiné à un spectacle de Noël à l’école primaire ou à un festival de Noël.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).