Critiques de CD – Ecdysis Infected Rain

(Napalm)

01. Post mortem Pt. 1



02. Combattant



03. Désir



04. Au revoir



05. Le royaume du chaos



06. Léthargie éternelle



07. Ces murs



08. Douches



09. novembre



10. Jamais pareil



11. Neuf, dix



12. Post mortem pt. 2

Fréquemment donné des pourboires pour la grandeur, et pas seulement parce que le chanteur Lena aux mains d’argent ressemble plus à une rock star que n’importe qui d’autre sur la planète en ce moment, PLUIE INFECTÉE ont un son qui semble parfaitement s’accorder avec les prédilections actuelles du métal mainstream. D’une manière générale, les Moldaves ont creusé le même sillon musical tout au long de leurs 14 ans d’existence, mélangeant des éléments de nu-metal, de metalcore et de rock alternatif, tout en évitant astucieusement la catégorisation dans le processus. Mais avec de nombreux groupes exploitant les zones grises entre les sous-genres susmentionnés, ajoutant souvent des éléments plus brutaux et sans compromis en cours de route, « Ecdysis » semble à la fois incroyablement opportun et étrangement distinctif. Peu de choses ont changé depuis leur dernier album, le tout aussi excellent « Endorphine » (2019), mais PLUIE INFECTÉE sonner comme le bon groupe au bon moment, maintenant.

Encore une fois, ça aide Lena aux mains d’argent a une voix de tueur, avec toute la polyvalence du cri au soupir qu’exige la plupart des métaux modernes, mais ces chansons sont bien plus que la somme de parties individuelles. PLUIE INFECTÉE atteignent leur rythme ici. Des chansons comme le pugilistique et le matraquage « Combattant » et le groove metal crasseux et imprévisible de « Désir » couvrent beaucoup de terrain musical, malgré leur concision intrinsèque, et aucune idée ne dépasse son accueil. L’héroïquement noueux « Au revoir » commence par le genre de riffs saccadés et saccadés que l’on s’attendrait à trouver sur un AURA disque, et le chœur somptueusement mélodramatique et mélodique qui suit prend un sens sublime, quoique pervers. De la même manière, « Léthargie éternelle » a une double personnalité, passant d’une horreur boueuse de traînée de limaces à une ambiance post-rock-trance-pop envoûtante comme si c’était la chose la plus naturelle au monde. « Douches » répète le tour, mais avec des nuances de métal symphonique de pointe, une douce bouffée de sinistre gothique et un dénouement hardcore martelant et noirci. Le plus surprenant de tous, « Neuf dix »Le rêve de fièvre électro woozy est une touche merveilleusement délicate et désarmante.

Tout ne frappe pas avec la même intensité. « Novembre » flatte de tromper avec une rafale initiale d’électronique fluctuante, mais son gain mélodique est une déception; « Le royaume du chaos » essaie un peu trop fort d’être la chanson la plus lourde de l’album. Mais quand PLUIE INFECTÉE se mettre en mode anarchie stylistique brûlante de règles, comme ils le font sur le flux et le reflux schizophrénique et le crochet géant de « Jamais le même » et le faste majestueux et les teintes progressives de la clôture « Post-mortem Pt.2 », ils sonnent comme un groupe avec un succès presque inévitable et massif qui se profile à l’horizon suivant. Ou peut-être celui d’après. Dans les deux cas, « Ecdysis » traverse les ruisseaux avec classe et conviction.

