Critiques de CD – Echoes Of The Soul Crypta

01. L’éveil



02. La famine



03. Possédé



04. Arcane de la mort



05. Ombre à l’intérieur



06. Sous les ailes noires



07. Kali



08. Héritage taché de sang



09. Nuit noire de l’âme



10. Des cendres

Avec des opportunités de tournées aussi limitées qu’elles le sont actuellement, le lancement d’un premier album n’est peut-être pas la décision la plus sage pour le moment, mais le quatuor nouvellement formé CRYPTE avoir d’autres idées. Créé par l’ancien NERVOSA membres Fernanda Lire (voix/basse) et Luana Dametto (batterie) et complété par des guitaristes Sonia Anubis (ex-Sorcières ardentes) et Tainá Bergamaschi (ex-HAGBARD), ce groupe existe depuis à peine deux ans, et pourtant leur premier disque sonne comme l’œuvre de vétérans galeux avec l’esprit du death metal old-school qui coule inexorablement dans leurs veines. Beaucoup de death metal moderne évite le swing et l’arrogance en faveur de la précision et des sons maximisés, mais “Echos de l’âme” poursuit fièrement le chemin de la main gauche d’origine, avec un son qui combine la puissance féroce des premiers POSSÉDÉ et KRÉATEUR avec les crochets venimeux et les structures déformées des premiers CARCASSE et AUX PORTES. Le résultat final est en quelque sorte plus joyeusement psychotique que n’importe lequel d’entre eux.

C’est loin d’être un exercice myope rétro-esprit, cependant. CRYPTE ont écrit neuf chansons tueuses à la première demande et les ont interprétées avec des niveaux d’intensité follement exaltants. En fait, des hymnes scabreux à l’obscurité comme “Possédé” et « Arcane de la mort » sonnent comme de véritables performances live, la chimie instantanée de ce quatuor relativement non testée est clairement exposée tout au long. Pendant ce temps, Arthur Rizkle formidable mélange de s garantit que CRYPTE sonner comme un mastodonte conduit dans votre salon, même sur des plats plus mélodiques comme “L’ombre à l’intérieur” et l’assaut incessant de “Kali”. Lorsque le tempo tombe à un rythme écrasant, semblable à celui d’un panzer pendant “Sous les ailes noires”, leur assimilation habile à la fois du thrash et du black metal dans cet hybride fébrile devient une évidence, tandis que “Héritage taché de sang” est l’un des exemples les plus purs de heavy metal extrême que l’on entendra cette année. Le meilleur de tous, “La nuit noire de l’âme” est CRYPTEle grand moment d’horreur épique, comme Fernanda Lire crache la plus sinistre des menaces sur un maelström tourbillonnant de IMMOLATION-Riffs dignes à leur meilleur impérieux. Après cela, la fermeture “Des Cendres” se sent comme un bonus particulièrement généreux, et un autre mur glorieusement méchant de crampons, de pointes et de Satan.

Un premier album à chérir, en attendant d’avoir la chance de voir CRYPTE laisse déchirer la chair, “Echos de l’âme” est ridiculement excitant et louable de death metal comme de la baise, du début meurtrier à la fin effrayante. Bravo.

