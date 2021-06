Critiques de CD – Églises Sans Saints Désastre

(Lame en métal)

01. La grâce du péché



02. Apprenez à aimer le vide



03. Trinité défaillante



04. L’exil est imminent



05. Églises sans saints



06. Hellputa



07. Salut sadique



08. Les architectes armés de l’annihilation



09. Obscurité primordiale



10. Éveil sans fin



11. Aus Asche

Il y a quelque chose de magique et de délicieusement méchant dans ce sweet spot éclaboussé de sang où la mort et le thrash metal se rencontrent. DESASTRE exploitent ce filon visqueux depuis la fin des années 80 et ont, dans la pure tradition allemande, fait une noble vertu de leur refus de s’écarter de la voie de gauche. Franchement, peu de groupes font mieux ce genre de choses que DESASTRE et « Églises sans saints » est le genre d’avalanche immédiatement satisfaisante d’extrémités musclées et haineuses qui défie presque toute analyse. Si vous êtes dans ce truc de métal pour le long terme, cela vous donnera envie de vous cogner la tête. C’est si simple.

Cinq ans après l’assaut infernal de “Le serment d’un rituel de fer”, DESASTRE se sont sensiblement assouplies. Le résultat est que leur neuvième album a un vrai swing et fanfaron : la fureur déchiquetée de la vieille école, mise en forme par trois décennies de service actif. “Apprenez à aimer le vide” se heurte à des vagues de VENIN et DÉCHARGE débris, avec le leader Satanique aboyer et gargariser des menaces existentielles comme un miroir fissuré LEMMY en mission pour assourdir et terrifier le monde. Le noyau du son du groupe continue de favoriser une attaque thrash sale, mais des bandes de discorde noircie et un sens croissant du drame font également partie intégrante. Pour les moments de thrash directs, les deux “Trinité défaillante” et “Hellputa” fait l’affaire, évitant l’atmosphère au profit d’une force grotesque et imparable. Mais DESASTRE avoir plus qu’une dévotion myope au passé pour puiser : “L’exil est imminent” tisse des textures obscures et funestes dans un combat jusqu’à la fin par ailleurs pénible; « Églises sans saints » plonge dans un sort funeste menaçant et galeux et une pompe en métal noir; “Obscurité primordiale” commence comme un tourbillon vicieux et dissonant avant de se transformer en un monument étincelant du métal à l’ancienne, avec des nuances de JEUNE FILLE, SABBAT et GEL CELTIQUE émanant de la mêlée envoûtante. Mieux encore, prévisualisez le single “L’éveil sans fin” vitrines DESASTREla séquence d’aventures de sept minutes de bravade à l’ancienne, englobant tout, de l’épopée au mutant SABBAT riffs aux explosions noircies fracassantes en cours de route.

L’authenticité et la pureté d’intention du groupe sont flagrantes tout au long, mais la mélancolie post-punk de la clôture “Aus Asche” fait allusion à un puits d’inspiration plus profond que le reste de cet album complètement déchirant peut suggérer. Dans les deux cas, « Églises sans saints » est un rappel assourdissant que le côté obscur du heavy metal est toujours le meilleur endroit où être.

