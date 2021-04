Critiques de CD – Electric Temple Superlynx

(Essence sombre)

01. Flamme montante



02. Temple électrique



03. Apocalypse



04. Moonbather



05. Sacrement sonique



06. Retour de la lumière



07. Lois de la nature



08. Ensuite, vous bougez



09. Siren Sing



10. mai

L’odeur de l’encens et des bangs imprègne chaque pore brumeux de “Temple électrique”, le troisième album de cette équipe psychédélique de doom basée à Oslo. SUPERLYNX ont affiché un charisme singulier dès le départ, avec les deux 2016 “LVX” débuts et 2019 “Nouvelle lune” en distinguant le groupe des hordes de stoners / occultes en étant (a) sensiblement meilleur dans l’écriture de chansons et (b) moins dépendant de la pure force sonore que beaucoup de leurs pairs. Aidé grandement par le charme picotant de la colonne vertébrale du bassiste Pia Isaksenla voix fantomatique de SUPERLYNX ont de plus en plus ressemblé à un mélange bienheureux de AVION JEFFERSON et TEMPEL DE CENDRES RA, mais sans pénurie des tropes doom traditionnels habituels et d’autres post-FANTÔME vanité.

Au “Temple électrique”, cette approche subtilement distinctive atteint un nouveau sommet de puissance, alors que les Norvégiens démontrent leur maîtrise collective de la dynamique et une capacité infaillible à écrire des riffs ridiculement simples mais irrésistibles. La chanson titre en est un bon exemple: construit autour d’un motif joyeusement primitif à trois notes, il monte et descend, mute toujours mais ne s’éloigne jamais d’un chemin sombre et, finalement, brûle jusqu’à une halte exaltante. Pendant ce temps, alors que les riffs tournent, IsaksenLa voix de la voix plane au-dessus de la mêlée, comme un narrateur sorcier et pan-dimensionnel essayant de nous contacter depuis, vous savez, ailleurs. De même, “Moonbather” adopte une approche langoureuse et lente. Flottant sur le battement sombre des cordes de basse ouvertes mais gagnant régulièrement de l’élan et du muscle en cours de route. La chanson est assez fascinante et sent absolument le patchouli et les méfaits psychiques.

Malgré leurs instincts progressifs et psychédéliques, SUPERLYNX peut aussi faire de la concision. “Siren Sing” est une chanson de torche délicate, dirigée par un piano avec une séquence tordue, et qui fournit un pont glorieusement évocateur entre l’Americana noir goudronné et ensoleillé de “Alors tu bouges” Et le bûcheron malheureux de la fermeture “Mai”. Les deux chansons suggèrent que ce groupe ne fait que commencer à jouer avec sa propre formule, car ils commencent à montrer autant de parenté avec des gens comme LE COMMERCE DU DIABLE et ROME, comme ils le font avec les notables stoner et doom plus évidents. De même, “Les lois de la nature” est une chanson folk nerveuse, épurée et post-punk qui se trouve être aussi lourde et oppressante que n’importe quel doom dirge. L’esprit de TONY IOMMILa vision originale de ce n’est jamais trop loin, bien sûr, mais SUPERLYNX l’ont habillé de leurs propres couleurs en constante évolution et lui ont versé une pinte d’absinthe.

