(Récolte de sang)

01. (Intro)



02. Dépouiller les âmes de chair à travers la galaxie



03. Le visiteur



04. Une chose qui suinte



05. Sachet de viande Sentient



06. Grouillante de celle d’origine inconnue



07. Effusion de sang psychique internecine



08. Élevé dans la prédation spectrale



09. (Intermède)



10. Blistered sous l’illusion bleue

Quand on considère à quel point le monde est devenu incroyablement bizarre ces dernières années, il est logique que le death metal réagisse en nature. Sur les traces radioactives de INCANTATION SANGUINE, CHANGEMENT CRYPTIQUE, ESCARRE et plein d’autres, UNIVERSELLEMENT ESTRANGÉ sont fermement ancrés dans le monde surréaliste et psychédélique de l’extrémité cosmique obsédée par la science-fiction, avec toute la dissonance sauvage et l’expérimentation lysergique dont les fans de ce genre auront besoin. En plus d’être une alternative exaltante aux préoccupations habituelles du death metal – qui, bien sûr, doivent toutes être chéries – des disques comme “Élevé dans la prédation spectrale” puiser dans l’esprit exploratoire des tout premiers jours du genre, lorsque des groupes comme ANGE MORBIDE et RESTES VITAUX fait de la musique qui ne ressemblait à rien d’autre sur Terre.

Certes, comme le chaos de l’ouverture “Dépouiller les âmes de chair à travers la galaxie” éclate, le son des Texans est évidemment lié à une forme de brutalité traditionnelle, mais c’est l’atmosphère que le groupe génère, alors qu’ils passent de la cacophonie avant-gardiste à un riffing propulsif, à quatre pieds, puis à un intermède de synthé modulaire, qui enflamme délibérément l’expérience de trois minutes dans les profondeurs de l’espace. Avec des échos de IMMOLATION à leur plus scabreux et en lambeaux, “Le visiteur” est une autre tranche trompeusement évocatrice de coups de poing tête en bas, alors que des riffs urgents mais anguleux au rythme moyen entrent en collision avec des solos profondément tordus. De manière significative, la production tout au long établit un équilibre soigné entre le grain brumeux et le crunch contemporain. Le résultat est que des exercices aux yeux pivotants dans la brièveté et la méchanceté comme “Sachet de viande sensible” exercent une grande présence et un grand pouvoir, alors même que toutes ces couches subtiles de désabonnement contraire conspirent pour envoyer le cerveau de l’auditeur s’envoler vers un état de conscience altéré. “Grouillant de celui d’origine inconnue” est particulièrement captivant: globalement simple, il fait allusion à une séquence épique qui servira UNIVERSELLEMENT ESTRANGÉ bien dans le futur, mais avec de méchants pics de commentaires et un post-script post-rock remuant.

Ils gardent le meilleur jusqu’à la fin: “Blistered Under The Blue Illusion” est une classe de maître aux vibrations old-school soudée à une mentalité fièrement déclenchée. La piste a plusieurs riffs tueurs, des gutturaux brillamment abyssaux du leader (apparemment sans nom) du groupe et un sentiment irrésistible que ce serait la bande originale parfaite pour l’inévitable invasion extraterrestre qui libère cette misérable planète de notre stupidité collective. Ou, du moins, c’est ce que j’en retire. Ça a été une année étrange. UNIVERSELLEMENT ESTRANGÉ tu piges.

