Critiques de CD – End Of Existence The Browning

(Spinefarm)

01. Fin de l’existence



02. Destructeur



03. Anticendance



04. Gott It Tot



05. Tourment



06. Cataclysme



07. rage



08. Le chaos règne



09. Aucun homme ne peut devenir un dieu



10. Chaîne de la mort



11. Prophétie



12. Intrépide

C’était peut-être un gadget de trop pour certains, mais LE BRUNISSAGELa combinaison de deathcore à la pointe de la technologie avec l’électronique saccadée et la vivacité de l’EDM a toujours été une bonne idée. Il lui fallait juste du temps pour mûrir et muter. « Fin d’existence » est le cinquième album du groupe de Kansas City, et bien que l’essence de leur son reste à peu près la même que celle de 2011 « Brûlez ce monde », cerveau créatif Jonny McBee a grugé sa vision de manière audible depuis le début. Plus intelligent, plus tranchant et armé de chansons beaucoup plus fortes que jamais, cela pourrait même surprendre quelques cyniques renfrognés.

Contrairement aux albums précédents, McBee a monté cet album tout seul, et c’est peut-être pourquoi cela semble si net et zoomé par rapport même à celui de 2018 « Geist ». Toujours enracinées dans un futurisme à faire trembler le crâne, des chansons comme la chanson titre d’ouverture impérieuse et la joyeuse vicieuse « Destructeur » bénéficier d’une relation plus naturelle entre l’homme et l’électronique. Là où les albums précédents étaient souvent sensiblement autoritaires dans leur mélange de battements de robots et de riffs mortels, de nouvelles chansons comme « Rage » et « Tourmenter » brouiller les frontières entre le programmable et l’indomptable ; n’évoquant pas tant un avenir dystopique que d’invoquer une rétribution technologique attendue depuis longtemps dans l’ici et maintenant. Bizarrement, ça veut dire que LE BRUNISSAGE sonnent plus comme un groupe cohérent qu’ils ne l’ont jamais été, bien que cela ait été entièrement créé sous les lumières vives de McBeeson propre studio.

Encore une fois, c’est l’écriture qui élève cet album plusieurs échelons au-dessus de ses quatre prédécesseurs. « Gott Ier Tot » (« Dieu est mort ») et « Aucun homme ne peut devenir un dieu » sont particulièrement révélateurs, car McBee trouve de nouvelles façons de réinventer les ingrédients sonores de base de son groupe, tout en offrant des gains mélodiques profondément satisfaisants. En particulier, « Personne… » est une mini-épopée avec un balayage cinématographique de type prog. C’est facilement la chanson la plus mémorable LE BRUNISSAGE ont publié à ce jour. Presque aussi bon « Prophétie », un assaut groove metal maraudeur avec une âme synthwave. Pendant ce temps, plus près « Intrépide » fait monter l’électronique jusqu’à un paroxysme de fièvre qui remplit l’arène : un « va te faire foutre » ferme et final aux opposants.

Comme toujours, si l’idée du métal mélangé à l’EDM vous donne des tics faciaux violents et un sentiment de catastrophe imminente, « La fin de l’existence » ne cherche pas à se racheter ou à vous convaincre. Et il ne devrait pas non plus. LE BRUNISSAGE ont passé une décennie à suivre un chemin excentrique et polarisant, et ils sonnent toujours comme un éclair d’inspiration qui prend vie.

