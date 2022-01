Critiques de CD – Epigone Wilderun

(Médias du siècle)

01. Exhalateur



02. Cueilleur de laine



03. Passager



04. Identifiant



05. Ambition



06. Distraction I



07. Distraction II



08. Distraction III



09. Nulla de distraction

Certains d’entre nous se remettent encore d’avoir entendu le dernier WILDERUN album, 2019 « Voile de l’imaginaire », pour la première fois. Non pas que la poursuite de l’hybride de métal progressif parfait soit une sorte d’effort sensé, mais il y avait quelque chose d’extraordinairement riche et global dans la musique du troisième album du groupe. WILDERUN étaient, et restent définitivement, quelque chose de spécial. De manière satisfaisante, « Epigone » va au-delà de simplement réaffirmer à quel point ces musiciens sont ingénieux et doués techniquement. Au lieu de cela, via un fil conceptuel quelque peu flou et alambiqué qui daigne démêler le labyrinthe émotionnel de la créativité elle-même, c’est un autre grand saut dans des profondeurs musicales et émotionnelles jusqu’ici intactes.

Certes, vous avez probablement besoin d’être fortement dans le métal progressif et toute la folie expérimentale qui se passe à ses marges pour trouver cette œuvre accessible de quelque manière que ce soit, mais « Epigone » défie les capacités d’attention modernes et séduit presque, entraînant l’auditeur dans un royaume d’évasion et d’un autre monde, où les règles normales de la musique ennuyeuse ne s’appliquent pas et où tout sonne comme la bande originale de la plus folle des hallucinations. Il devient également rapidement évident que des échos occasionnels d’esprits apparentés comme OPETH, DEVIN TOWSEND, ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI et d’autres sont purement accidentels, et simplement le produit d’imaginations tout aussi fiévreuses et intrépides. Encore, WILDERUN sont quelque chose de spécial et « Epigone » affine leur son jusqu’à son essence merveilleuse et en constante évolution.

Ouvreur « Exhalateur » est l’une des plus belles chansons de 2022, et je me rends compte que ce n’est qu’en janvier. Une balle courbe délibérée avec une douce mélodie qui dérive et plonge à travers des cordes chatoyantes et une acoustique élégante, elle parle de la confiance suprême de ses créateurs dans leur propre jugement artistique. Il fournit également le préambule le plus désarmant à la folie pure et simple qui s’ensuit bientôt, alors qu’un colosse de 14 minutes « Wooggerer » tisse son sortilège labyrinthique. Richement orchestré, comme on peut l’espérer d’un groupe dont les rangs comptent d’anciens collègues de HANZ ZIMMER, et presque surchargé de mélodies inoubliables, il met en valeur WILDERUNla légèreté collective du toucher, ainsi que la précision et le goût impeccables de leurs performances individuelles. Symphonique au sens propre du terme, « Wooggerer » vibre à travers des éclats de souffle noirci et de mugissements gutturaux, avec des chœurs tumultueux et des couleurs orchestrales ajoutées pour faire bonne mesure, avant un passage sans heurt à un rock folk élégant et pétillant et un crescendo final et véritablement surprenant de brutalité joyeusement pompeuse et implacable. À peine 20 minutes après le début de l’enregistrement et les auditeurs avertis peuvent avoir besoin de s’allonger rapidement. Mais persistez, vous devez parce que le reste de « Epigone » est tout aussi époustouflant. De l’étalement immaculé précédemment entendu de « Passager » et « Identifiant »la visite mystère complète de 11 minutes du kaléido-métal, pour « Distraction »la révélation finale en quatre parties sur le métal mutant, « Epigone » est absorbant, immersif, fascinant, terrifiant et beau. Souvent audacieux et jamais moins que courageux, c’est une autre raison de s’enthousiasmer enfantinement pour quoi d’autre WILDERUN pourrait peut-être faire. Pour l’instant, voici à quoi ressemble une bonne année. Wow.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).