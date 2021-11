Critiques de CD – Et pourtant ça bouge Timechild

(Puissant)

01. Et pourtant ça bouge



02. Cela aussi passera



03. Brume de l’aube



04. Où j’appartiens maintenant



05. Les enfants d’un soleil meurtrier



06. éclats d’obus



07. Chœur de l’homme



08. Dernière frontière



09. La morsure du givre

Comme tout étudiant en hard rock et heavy metal le sait, peu de choses sont plus exaltantes en soi que le son du vintage VIOLET FONCÉ ou URIAH HEEP avec la folie. Riffs massifs, athlétisme vocal multi-octave et, plus important encore, la ruée d’un autre monde d’un orgue Hammond surmené – c’est, mes amis, le fil conducteur du rock’n’roll. Ecouter « L’étoile de l’autoroute » ou « Vivre facile » à fond (encore une fois, vraisemblablement) et vous saurez le sens de la joie.

TIMECHILD sont sans aucun doute des disciples de Jon Lord et Ken Hensley, sans parler de Ritchie Blackmore et Mick Box, et leur premier album ne s’excuse pas pour sa dette fière et déterminée envers les jours de gloire des deux groupes susmentionnés. Mais s’il existe de nombreux groupes avec l’intention d’imiter les plus grands, ce quatuor danois a réussi. Cela aide certainement ce chanteur Anders Folden Brink a une voix fantastique avec sa propre identité forte, mais TIMECHILD ont cloué l’ambiance et la verve de la vieille école avec un tel panache ici que cela n’aurait probablement pas d’importance s’il chantait comme Cronos.

Du motif d’orgue en spirale de la chanson titre d’ouverture à la fanfaronnade épique de « La morsure du givre », « Et pourtant ça bouge » des sons à la fois classiques et contemporains, avec des sons de guitare qui n’existaient tout simplement pas il y a 50 ans, mais toutes les harmonies vocales exquises, les solos de clavier scandaleux et les riffs de blues mutants turbocompressés qui ont changé le jeu la première fois. Fuzzly proggy quand ils en ont envie, TIMECHILD plongez dans et hors des eaux psychédéliques sur l’hymne « Cela passera aussi », plongez dans une ambiance métal plus des années 80 pour « Brume de l’aube », traîner comme des mécréants de bonne foi sur « Où j’appartiens maintenant » et évoquer une ballade de puissance merveilleusement exagérée avec les titres les plus improbables (« Shrapnel ») et une pause déchirante et découragée à chérir. Et oui, ils cliquent souvent sur un mode proto-métal tonitruant de style années 70, mais ils le font avec une telle intensité et un tel savoir-faire qu’il est difficile de penser à un autre groupe qui a livré ces produits particuliers en plusieurs décennies.

Pas seulement un pour les vieux salauds comme moi : « Et pourtant ça bouge » puise habilement dans l’essence des plus grands architectes du hard rock et tire quelques gouttes d’inspiration fraîche de leurs nobles réalisations, tout en démontrant de sérieuses côtelettes d’écriture et tout un tas de charme granuleux. TIMECHILD sont des voyageurs temporels experts. Pourquoi ne pas prendre un coup de pouce ?

