Critiques de CD – Eternal Flame Northtale

(Explosion nucléaire)

01. Seulement humain



02. Ailes du salut



03. Appels futurs



04. Le pays des rites mystiques



05. Cloches de minuit



06. Flamme éternelle



07. Au nom de Dieu



08. Chevaucher la tempête



09. Roi de votre illusion



10. Judas sois mon guide



11. La vengeance de la nature



12. Lierre

Bien qu’il ait à peine fait une ondulation sur la scène mondiale, NORTHALEle premier album de « Bienvenue au paradis » était sans doute le choix d’un connaisseur en 2018. Guitariste et chef de la force créative Bill Hudson (CERCLE II CERCLE/ex-LA DOULEUR DE JON OLIVA) avait une vision très claire et noble – se lancer sur ce premier disque, avec (maintenant ancien) chanteur Christian Eriksson fournissant le flair multi-octave nécessaire, pour créer un tas de grands airs qui ne s’excusaient pas de leur dette envers BONJOUR et STRATOVAIRE. Trois ans plus tard, la formule reste en grande partie la même, mais avec un nouveau leader, Guilherme Hirose, et un son sensiblement plus lourd, « Flamme éternelle » exige de l’attention et du respect d’une manière que son prédécesseur n’a sans doute pas fait.

Cela aide toujours quand un album démarre avec un hymne certifié, et « Simplement humain » livre les marchandises ici, HudsonL’assaut impitoyable à sept cordes de , qui sous-tend les mélodies les plus douces, avant qu’un énorme refrain n’éclate dans la splendeur du power metal d’un manuel. Mais « Flamme éternelle » n’est pas uniquement concerné par la mise à niveau des bases du genre : de « Ailes du salut »la pompe tentaculaire en avant, NORTHALELe deuxième album de est une leçon de choses sur le flux, le reflux et l’essorage de nouvelles vanités à partir des matériaux les plus usés.

« Les futurs appels », rempli d’un camée de BONJOUR‘s Kai Hansen, étend doucement ces tropes classiques, tandis que « Le Pays des Rites Mystiques » va fièrement Full Prog, avec de multiples changements de rythme, certains scandaleux REINE-comme des histrioniques de guitare et un détour irrésistible vers des rythmes tribaux ésotériques et des mantras psyché brûlés par le soleil. Pendant ce temps, « Les cloches de minuit » est un moment glorieusement surmené, les poings en l’air, comme LOUP brouiller avec QUEENSRYCHE sur une autoroute infernale vers Valhalla, tandis que la chanson titre marie la dextérité technique néo-classique à un train d’atterrissage en métal à la vitesse des intestins, comme Hirose glisse sans effort dans les engrenages, de sublimes harmonies éclatent sous tous les angles.

La vraie joie ici est de savoir comment Hudson a coché toutes les cases imaginables pour les fans de ce genre de choses sans jamais freiner son ambition en tant qu’auteur-compositeur. Ce sentiment d’urgence créative est le plus apparent sur « La vengeance de la nature »: une épopée de 11 minutes au cœur sombre et dramatique, mais des mélodies si résolument édifiantes qu’elles feraient sourire un mort. Avec une section médiane étonnamment brutale et une descente finale quasi-doom magnifiquement menaçante, embellie par Moog vers un gain de l’enfer pour le cuir, c’est un morceau de musique remarquable qui suggère que NORTHALE reste un projet avec peu de limitations.

En tant que coup de maître ajouté, NORTHALE ont pillé le IRON MAIDEN département des coupes profondes et a fait apparaître une nouvelle version étincelante de « Judas soit mon guide »: un joyau méconnu des légendes britanniques « Peur du noir » album, qui mérite assurément une renaissance fougueuse. Agréablement, il s’intègre dans le « Flamme éternelle »s’étend parfaitement et faussement aventureux et ajoute du poids à l’idée que HudsonLe groupe de est le choix des connaisseurs et des poids lourds potentiels avides de pouvoir.

