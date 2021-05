Critiques de CD – Événement de niveau d’extinction The Vicious Head Society

(Hostile)

01. Événement de niveau d’extinction



02. Solipsisme



03. Le signal



04. Jugement



05. Les affres du désespoir



06. YP138



07. Sur un fil d’argent



08. L’absolution



09. Hymne de la Création

Il y a plusieurs décennies, lorsque le prog metal n’en était qu’à ses balbutiements, l’idée qu’un seul homme pouvait produire un album qui sonne même moitié moins que “Événement de niveau d’extinction” était impensable. De toute évidence, la technologie a joué son rôle depuis ces temps primitifs et les cathédrales sonores du son évoquées par un nerd courageux et un ordinateur portable légèrement fumant sont monnaie courante, mais il y a toujours quelque chose d’extrêmement impressionnant à propos de LA SOCIÉTÉ VICIOUS HEAD et la musique qui Graham Keane, et les musiciens dont il s’entoure, créent sous ce nom. Ses débuts en 2017, “Demain abject” était facilement l’un des plus forts records de prog metal de l’année, et bien que le bricolage et la nature discrète de ce projet signifient qu’une tournée mondiale conquérante reste coincée dans un pipeline lointain, le suivi est si évident que le le mot doit se répandre au loin, en commençant, espérons-le, par cet examen.

“Événement de niveau d’extinction” explore les réponses multiples et imaginaires de l’humanité à une apocalypse imminente, et il y a une nervosité et une inquiétude sous-jacente à bon nombre de ces chansons qui n’étaient que vaguement présentes au début. Néanmoins, la majeure partie de l’album comprend des constructions métalliques énormes, musclées et complexes, toutes ornées de mélodies fortes et d’une présence émouvante gracieuseté du chanteur Nathan Maxx. C’est émouvant, majestueux et souvent exaltant : du métal progressif classique dans une large mesure, mais avec une mise à niveau globale à la pointe de la technologie, avec des éclats occasionnels de death metal moderne impitoyable et un djent saccadé poussant la somme de ces parties vers un ensemble satisfaisant et global.

Deux extraits de singles ont fourni un instantané soigné de l’essence de l’album : “Le signal” est simplement une grande mélodie de métal mélodique, mais avec cette machinerie excentrique qui la fait avancer ; “Sur un fil d’argent” est une tranche exquise de grandiloquence symphonique et de science-fiction, avec des sensibilités pop intelligentes et un Devin Townsend-comme une séquence espiègle. Ce sont les épopées qui feront baver les étudiants de ce genre sur leurs genoux, cependant, la chanson titre d’ouverture est une pièce instrumentale monumentale qui met en valeur Keaneen solo effervescent tout en servant un nombre indécent de grands riffs, tout en “Jugement” est un étalement meurtrier mais lugubre, avec des nuances de classique AVERTISSEMENT DE DESTIN, un détour magique au milieu d’une chanson avec des saveurs enivrantes de l’Orient mystique et une saine pincée de mélodrame gothique. Chaque partie est beaucoup plus intéressante que la majorité des THÉÂTRE DU RÊVE et SYMPHONIE X clones là-bas, notamment parce que Keaneson imagination lui a permis de piller toutes les époques du genre, en route vers cet hymne assuré et profondément absorbant à la fin du monde. Tic tac, les gars.

