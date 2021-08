Critiques de CD – Face The Madness Killing

(Puissant)

01. Tuez tout le monde



02. Avant que la violence ne frappe



03. Ne vous fâchez pas, soyez méchant



04. Rendez-vous en enfer



05. Légion de la haine



06. Tout droit sorti de Kattegat



07. Une dernière victime



08. 1942



09. Tué au combat

La contribution du Danemark au heavy metal peut difficilement être surestimée. Il y a ROI DIAMANT et DESTIN MISÉRICORDANT, pour un début. Mais en termes de thrash, une fois que vous avez passé ARTILLERIE, INVOCATEUR et (d’un coup) KONKHRA, l’enfant thrash moyen dans la rue n’a pas exactement été bombardé de pierres précieuses par les propriétaires territoriaux du Groenland.

Tout cela change instantanément, en quelques secondes MEURTRELe premier album de explose dans la vie. “Face à la folie” est un disque de thrash metal tout simplement sublime : vicieux, violent, maladroit et presque surchargé de superbes crochets et d’une dynamique poing à la face.

Cela commence par ce qui pourrait aussi bien être le manifeste du groupe danois. “Tuer tout le monde” dure deux minutes et est absolument implacable : l’esprit et le dépit des premiers KRÉATEUR soudé à un noyau rythmique plus précis et destructeur. La production frappe également, avec un mélange parfaitement équilibré de cruauté laide et de punch de pointe, qui sous-tendent la nature résolument vieille école mais étrangement sans âge de MEURTREl’écriture de chansons. Bassiste et chanteur Rasmus Sölberg a l’une de ces râpes hideuses qui déchiquette la gorge qui garantit que tout ce qu’il crache sonne comme une menace. Sur le terriblement accrocheur “Ne te fâche pas, fais le mal”, vous pouvez presque entendre l’étincelle malveillante dans ses yeux, alors qu’un refrain déchaîné et instantanément mémorable éclate de la mêlée, rempli de EXCITATEUR-comme des cris.

Après, “Face à la folie” est une joie implacable de thrashing en métal. « Rendez-vous en enfer » plonge et détruit avec une véritable ferveur du métal traditionnel, mais à MEURTRErythme habituel de l’enfer pour le cuir ; “Légion de la haine” injecte une dose épaisse et étouffante de rock ‘n’ roll dans l’attaque thrash danoise; “Tout droit sorti du Kattegat” monte le mélodrame au cœur froid du champ de bataille et délivre vague après vague de riffs pestiférés. Le meilleur du lot, “Tué en action” complète un album magnifiquement rythmé et cohérent avec une grandeur macabre broyante et moyenne qui pue les balles sanglantes et la chair fumante.

Le thrash ne mourra jamais parce que des groupes comme MEURTRE continuez à exploiter sa magie et à trouver de nouvelles façons de nous battre tous à mort avec. “Face à la folie” n’est pas une suggestion, c’est un ordre.

