Critiques de CD – Family The Smiling Thrush Boss Keloid

(Ondulation)

01. Orang de Noyn



02. Doux Clovis



03. Chapeaux le Mandrill



04. Grive souriante



05. Cecil Succulent



06. Grenouille



07. Contrôleur plat

Lorsque les nerds de la musique parlent de groupes ayant « leur propre son », ce à quoi nous faisons généralement référence, ce sont des écarts subtils par rapport à des plans par ailleurs familiers, plutôt que des boulons en gros du bleu musical. Mais si les auditeurs avertis seront invariablement capables d’attribuer certains éléments de BOSS KELOIDDdu son à des influences spécifiques, la réalité qui se profile est que le groupe britannique a muté en quelque chose de vraiment et joyeusement original, et que “Famille la Grive souriante” On dirait vraiment qu’il a été diffusé dans notre monde depuis un endroit beaucoup plus coloré et libéré. D’une manière ou d’une autre dépassant même l’éclat d’écrasement des genres de 2018 “Fondu sur le pouce”, le cinquième BOSS KELOIDD l’album sera à juste titre salué dans les quartiers métal et prog, mais c’est l’une de ces rares occasions où toutes les étiquettes et descriptions sont rendues obsolètes par la simple proximité avec la magie tumultueuse de la musique elle-même.

Si tout cela ressemble à beaucoup de mousse et d’hyperbole – et c’est le cas – alors laissez ces chansons incroyables parler. Dès les premières secondes de “Orang de Noyn”, “Famille la Grive souriante” présente un monde musical qui vibre, crépite et glisse fiévreusement dans un Technicolor sonique vif, apparemment conçu pour faire face au poids de ses innombrables idées brillantes et, à son tour, pour les transformer en quelque chose d’inédit et d’extraordinaire, encore et encore. BOSS KELOIDD ont toujours été ouverts au culte des riffs simples, mais depuis leur premier album de 2010 “Leçon de boeuf angulaire”, ces riffs se sont transformés en choses merveilleusement angulaires et extraterrestres, tous essentiels à la logique musicale interne de ce groupe, mais assez différents de tout ce qui se passe sous le grand SABBAT-ian parapluie. Ajoutez à cela l’approche ésotérique passionnante des Britanniques en matière d’arrangements, dans laquelle s’entremêlent des airs maladroits aux yeux d’insecte et des mélodies montantes et affirmant la vie, et chacun de ces sept morceaux offre un embarras irrésistible de richesse. Le leader Alex Hurstle baryton sonore et l’énonciation agile de ‘s ont été une arme pas si secrète depuis longtemps, mais même selon les normes précédentes, son chant sur les goûts de “Cécile Succulente” et “Gentil Clovis” est louablement autoritaire et émouvant : un point focal puissant mais humain, au milieu du surréalisme strident de la musique.

Un des nombreux sommets vertigineux d’un album d’une qualité exceptionnelle, “Chapeaux Le Mandrill” résume parfaitement ce qui en fait un travail si passionnant et absorbant. Sept minutes de doom-prog triomphant et émotionnellement électrisé, c’est une classe de maître en mouvement perpétuel, comme BOSS KELOIDD naviguez majestueusement sur un flot bouillonnant de riffs géants et difficiles à manier, lançant des crochets mélodiques brillants à chaque occasion et dégageant généralement un air d’abandon impérieux qui, une fois de plus, les distingue de tout le reste.

La musique heavy n’a pas besoin d’être originale pour être géniale, mais elle peut être les deux. BOSS KELOIDD en sont la preuve. Si c’est un classique moderne que vous voulez, ne cherchez pas plus loin.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).