Critiques de CD – Field Trip Cassius King

(anguille nomade)

01. Roi des mensonges



02. Sous les pierres



03. Aiguille de Cléopâtre



04. Rejoignez l’Exode



05. Voyageur



06. Nations apocalyptiques



07. Je bouge avec la Lune



08. Six



09. Congé autorisé



10. Ce côté de l’éternité

Alors que le monde tourne de plus en plus vite, un morceau de certitude occasionnel et nourrissant est quelque chose à quoi s’accrocher. Une de ces vérités inébranlables est que lorsque Jason McMaster chante du heavy metal, ce heavy metal reste putain de chanté. Mieux connu en tant que chanteur pour les pionniers du tech-metal TOUR DE GUET, et plus récemment avec l’époustouflant SYCOMORE HURLANT, McMaster a l’une de ces voix de métal classiques indéniables et déchirantes, et tout ce qu’il touche grésille d’authenticité en conséquence. Pendant ce temps, ex-ENFERS guitariste Dan Lorenzo produit des riffs convaincants par la partition depuis des décennies maintenant, et plus récemment avec le doom-alimenté et lascif VASE DE LUMIÈRE. ROI CASSIUS est clairement LorenzoC’est bébé, parce que ce sont ses riffs colossaux qui dominent, mais McMaster est dans le plus naturel des habitats ici, parce que “Excursion” est un hommage éhonté et indompté au vrai tonnerre du heavy metal du début des années 80, bien qu’avec plus qu’assez de crasse et de fuzz pour déclencher le klaxon stoner rock aussi.

Avec cette voix à l’avant et au centre, dynamique et haussière au milieu d’une rafale surprenante de riffs frais de Lorenzo, “Excursion” est une émeute dès le début. “Roi du mensonge” est un ardent, SABBAT-ian piétine avec des testicules géants et des quantités obscènes de fanfaronnade. Clouer ce grondement à l’ancienne par excellence n’est pas une mince affaire, mais ROI CASSIUS sont audiblement imprégnés de l’étoffe, et ces chansons swinguent vraiment, même si elles lèvent le drapeau de la bravade metal classique. “Sous les pierres” est le destin pur et morveux de la rue, avec McMaster en sinistre maître de cérémonie ; “Aiguille de Cléopâtre” exploite le punch dramatique de DIOses années de gloire et le soude à un châssis de boue virulente ; “Congé d’absence” est une classe de maître en se pavaner, LED ZEPPELIN hell-blues, mais avec des sous-courants délicieusement psychédéliques. Le meilleur de tous, “Six” est un hymne meurtrier et dynamique à la mortalité, avec un soupçon de DANZIGla théâtralité grotesque de et les carillons retentissants du destin résonnant en arrière-plan.

Deux couvertures de fermeture ajoutent encore plus de couleur à la vue Polaroid de ce groupe : une interprétation noueuse ASTUCE PAS CHER‘s “Gros yeux” est brillamment maladroit, tandis que ROI CASSIUSest déchiré ZEPPELIN‘s “Sur les tuiles” est presque dangereusement bruyant. Comme pour tout ce qui les précède, ils sonnent tous les deux comme l’incarnation musicale d’un moment fantastique vécu par tous. Une rencontre d’esprits magistraux, ROI CASSIUS lance l’une des plus grandes voix de métal de tous les temps contre certains des plus gros riffs que l’on rencontrera en 2021. Considérez vos cases les plus chères bien cochées.

