Critiques de CD – Fixation The Ember, The Ash

(Prothétique)

01. Strychnine



02. Fixation



03. Devenir l’Eidolon



04. Le vide colossal



05. Fracture céleste



06. Un vide croissant



07. La conscience arrachée au vide

Le deathcore noirci est un créneau que beaucoup ont exploré au cours de la dernière décennie. L’EMBRE, LA CENDRE a commencé avec des intentions plus simplement noires, mais a embrassé les grooves du deathcore et l’impact du marteau en cours de route. Le résultat est un son qui s’efforce d’exploiter le meilleur des deux mondes, et le fait plutôt bien pour la majorité des “Fixation”. Vous pourriez raisonnablement prétendre qu’il n’y a rien de très original ici, mais au fur et à mesure que le deuxième long métrage du groupe canadien progresse, il devient progressivement évident qu’ils évoluent encore et qu’ils franchissent les limites extérieures d’une identité sonore par ailleurs assez restrictive.

Les premières pistes fonctionnent comme des mises à niveau raffinées de la formule définie sur la première ABIGAIL WILLIAMS albums, il y a 13 ans, mais avec beaucoup de crunch contemporain et de fanfaronnade mortelle. En particulier, ouvreur “Strychnine” est un exemple éblouissant de la forme, même sans grande surprise. De même, la chanson titre est un mélange sophistiqué de métal stéroïde et de discorde obsédante et glacée. Les choses commencent vraiment à devenir intéressantes pendant “Le vide colossal”, dans lequel L’EMBRE, LA CENDRE un son libéré d’une formule centrée sur le mosh, immergé dans d’épaisses vagues de ténèbres palpitantes et imprégné de sensibilités brumeuses et post-métalliques. “Un vide croissant” est encore plus absorbant, car l’hybride du groupe semble muter en temps réel, dégageant une atmosphère dense de consternation existentielle dans le processus. La fermeture “Consciente arrachée au vide” est la vraie révélation ici, cependant. Dix minutes de black metal strident et progressif, avec juste un soupçon de batterie précise du deathcore sous-tendant certaines sections, c’est une plaque d’horreur symphonique grandiose et à bout de souffle.

Béni d’une production qui privilégie la rafale infernale au grincement immaculé d’un Outils professionnel la grille, “Fixation” démontre bruyamment l’allégeance de ses créateurs au côté obscur. Bien plus que n’importe lequel de leurs pairs noircis, L’EMBRE, LA CENDRE faire en sorte que cette combinaison délibérée d’éléments disparates ressemble à la chose la plus naturelle au monde. Il y a peut-être encore trop de riffs de ventilation pour la moyenne ARCHGOAT fan, mais vous ne pouvez pas tous les gagner. Et si ce morceau de clôture est quelque chose à passer, le prochain album du groupe promet d’être quelque chose de spécial.

