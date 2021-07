Critiques de CD – Forked Tongues Craven Idol

(Descente sombre)

01. Rites venimeux



02. La colère de Typhon



03. L’âge de fer de la dévastation



04. Même les démons…



05. Langues fourchues



06. Déifier le dieu de la tempête



07. Les dieux nous ont laissés pour morts

celui de Londres CRAVEN IDOLE affûte sa lame depuis plus de 15 ans, en commençant par un duo qui a déchaîné quelques démos bien reçues avant un EP et quelques albums complets. L’unité a été loin d’être prolifique, se concentrant clairement sur la qualité plutôt que sur la quantité. Faire des progrès ces dernières années sous Dossiers de descente sombre‘ aile, CRAVEN IDOLE est sur le point de sortir son troisième album complet, “Langues fourchues”, un tour de force sauvage de death thrash noirci inspiré de l’ère classique du heavy metal.

“Langues fourchues” est étonnamment aussi majestueux que barbare. C’est extrêmement épique sans être prétentieux. Les fans de groupes comme ROYAUME D’ARES et ABSU pourrait baver à la bouche même au tout début de l’ouverture de l’album “Rites venimeux”, une blitzkrieg au vitriol et implacable de black and thrash. Un galop triomphal à mi-tempo invoque l’instrumentation en guerre dans l’esprit de ROUTE DE MANILLE mais dans l’encapsulation sonore de AURA NOIR sur une piste comme “La colère de Typhon”. L’intégralité de “Langues fourchues” respire l’urgence, la passion et l’intensité, mais cette immédiateté est en quelque sorte distillée encore plus loin “L’âge de fer de la dévastation”.

Les tâches vocales sont partagées par 75 pour cent du groupe. Homme principal Courroux sadique, également guitariste, est flanqué du bassiste Suspicieux et guitariste obscénateur. (La gamme est complétée par le batteur Lames hérétiques.) Les cris et les hurlements diaboliques caractérisent la plupart du temps la prestation collective, mais l’authenticité et la profondeur de l’expression sont augmentées par l’occasionnel Tom G. Guerrier « ough » les grognements de la mort et la vieille école tout aussi charmante et peu employée Tom Araya rote de fausset. Il convient de noter l’harmonie des voix mélodiques qui sonnent de manière saillante pendant le refrain percutant de “Déifier le dieu de la tempête”.

“Langues fourchues” est un motif de célébration pour les fans de death thrash noirci et passionné. Depuis le légendaire numéro norvégien AURA NOIR l’a appelé un jour l’année dernière, CRAVEN IDOLE pourrait très bien être le prochain à revendiquer le trône du thrash metal noirci.

