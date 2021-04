Critiques de CD – Fortitude Gojira

(Roadrunner)

01. Né pour une chose



02. Amazonie



03. Un autre monde



04. Attendez



05. Nouveau trouvé



06. Fortitude



07. Le chant



08. Sphinx



09. Dans la tempête



10. Les sentiers



11. Moudre

Les métalleux avertis peuvent être enclins à accepter que GOJIRA sont l’une des meilleures choses qui soient arrivées à la musique heavy au cours des 20 dernières années. Même en ignorant l’humilité, l’humanité et le dévouement inspirant du groupe français pour les nobles causes, le monde du métal s’est asservi à presque tout ce qu’il a fait depuis son entrée dans la conscience plus large avec les années 2005. “De Mars à Sirius” puis devenir véritablement stratosphérique avec les débuts des grands labels en 2012 “L’Enfant Sauvage”. Un groupe live toujours étonnant, GOJIRA ont conquis le metal mainstream en poursuivant un parcours singulier et en entraînant tout le monde avec lui. Il y a probablement des gens qui pensent qu’ils sont nuls, mais ces gens ont tort et un peu bizarres.

En raison de tout cet éclat pionnier, on attend beaucoup plus de GOJIRA que peut-être n’importe quel autre groupe de metal traditionnel. “Courage” arrive au milieu d’une vague de battage médiatique entièrement justifiable, en grande partie provoqué par l’énorme succès de l’album précédent du groupe, “Magma”. Ce disque était sans doute un peu moins aventureux que certains des efforts précédents du groupe, mais via les goûts irrésistiblement accrocheurs de “Échoué” et «Silvera», GOJIRA ont confirmé qu’ils pouvaient livrer des hymnes et plaire à la foule tout en conservant l’individualité et l’intégrité créative qui ont toujours été une caractéristique de leur travail. Cinq ans plus tard, les Français ont un public beaucoup plus large à servir, et tandis que “Courage” ravira sans aucun doute ceux pour qui “Magma” C’était un premier avant-goût du groupe, ce n’est pas tout à fait le triomphe sans équivoque que les fans purs et durs auraient anticipé.

Du coté positif, “Courage” offre beaucoup de ces joyeux, aucun-plus-GOJIRA des moments qu’aucun autre groupe ne pouvait espérer imiter. Tous les deux “Né pour une chose” et “Un autre monde” a livré la marchandise avant l’album complet, et bien qu’aucun des deux ne soit sorti comme un classique instantané, les deux sont pleins de rythmes agiles mais câlins et de ces riffs et éclats d’éboulis harmoniques incomparables. Comme toujours, Joe DuplantierLa voix de la voix tourne en spirale à travers la mêlée, enveloppée de réverbération mais néanmoins autoritaire, et les crochets centraux des deux chansons s’envolent, soutenus par un génie encore plus adroit et percutant de Mario Duplantier.

“Amazonie” est GOJIRA en mode groove langoureux, évoquant Blague meurtrièreLa puissance de la terre brûlée dans les versets avant de servir un riff titubant et descendant qui se sent destiné, dans un avenir pas si lointain, à avoir des foules immenses se cognant la tête à l’unisson. “Nouveau trouvé” est un autre joyau, avec un riff d’ouverture à tuer et une baisse de tempo au milieu de la chanson qui facilite un fondu culminant vraiment magnifique et épique. Encore mieux, “Sphinx” sonne comme classique GOJIRA, mais mis à niveau et en quelque sorte encore plus nain que les points culminants précédents.

Ce ne sont cependant pas toutes de bonnes nouvelles. GOJIRA ont toujours été animés par le désir d’expérimenter et d’élargir leur son. “Courage” n’est pas différent à cet égard, mais les courbes supposées de cet album sont loin de livrer des révélations surprenantes. En particulier, “Le chant” est une affaire légère mais légère, avec des nuances de rock stoner et un refrain vocal doux mais banal, alors que les deux “Les sentiers” et “Attendez” semblent occuper un territoire qui GOJIRA ont déjà maîtrisé et éloigné, bien que la mélodie vocale soit poussée au premier plan d’une manière que les albums précédents n’avaient fait que suggérer.

Certes, toutes les réservations que vous pourriez avoir en écoutant “Courage” disparaîtra dès que plus proche “Moudre” éclate, administrant au moins deux riffs plus magnifiques et suffisamment d’énergie haussière pour repousser un tsunami. C’est une fin exaltante pour un album qui ne manque pas d’aigus, mais qui est également chargé de plusieurs accalmies et de quelques pas d’évolution qui ne sont que partiellement réussis. Dans les deux cas, “Courage” est un autre grand GOJIRA et toujours le billet de métal grand public le plus chaud et le plus distinctif de la ville. Malheureusement, si vous vous souvenez à quelle vitesse et avec quelle force votre mâchoire a frappé le sol la première fois que vous avez entendu “Planète océanique”, “Explosie” ou même “Échoué”, “Courage” ne frappe pas tout à fait la cible avec la même férocité mercurielle.

