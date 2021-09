Critiques de CD – Fragments Of A Bitter Memory Dying Wish

(ton aigu)

01. Les lâches se nourrissent, les lâches saignent



02. Creusé par l’affliction



03. Soif innée



04. Couper les sens



05. Fragments d’un souvenir amer



06. Coeurs froids en fleurs



07. Jusqu’à ce que le deuil vienne



08. Maintenant tu vas pourrir



09. Misère sanglante



10. Ennemis en rouge



11. Se noyer dans le noir silencieux

Nous y sommes, au moins deux décennies après la création du maudit tag metalcore, et les nouveaux disques qui justifient bruyamment l’existence du genre sont rares. Mais alors un groupe comme SOUHAIT MORT venez vous frapper si vigoureusement autour du distributeur d’opinions que tout cynisme doit être fermement mis de côté, du moins pour la durée de 36 minutes de leurs débuts féroces. Ce quintette de Portland ne prétend pas être musicalement révolutionnaire, mais ce qu’ils font, ils le font avec une urgence et une concentration suprême qui en font un album très facile à aimer. Avec un son qui reprend les meilleurs et les plus vicieux des 25 dernières années de hardcore métallisé et de la laideur qui en découle, SOUHAIT MORT peut-être encore en évolution et sonnera sans aucun doute très différent dans quelques années, mais ces chansons bombardent audacieusement le centre de l’adrénaline, délivrant une quantité presque comique de coups parfaits et d’explosions de fureur mortelle. Pendant ce temps, le chanteur Emma Boster sert une performance époustouflante, époustouflante et finalement crédible qui la distingue comme une star du métal (légèrement terrifiante) en devenir.

Cela commence par « Les lâches se nourrissent, les lâches saignent »: 105 secondes d’étourdissements, de désagréments aux yeux pivotants et de rainures meurtrières au cou. C’est exactement aussi en colère que vous pourriez vous y attendre au milieu des folies d’aujourd’hui, mais aussi brillamment maigre, rationalisé et sans tracas. Tout ce qui suit montre le même désir de faire en sorte que chaque partie de chaque chanson compte, ce qui rend les goûts brutaux et alimentés par le thrash de « Creusé par l’affliction » et “La soif innée” instantanément engageant et vraiment excitant. Des plats plus atmosphériques comme « Couper les sens » et la chanson titre pointe vers des ambitions mélodiques plus nuancées, tandis que la batterie sombre du dernier “Noyade dans le noir silencieux” apporte Bosterla voix claire de ‘s au premier plan, au milieu de certains des riffs les plus noueux de l’ensemble du disque.

Il est évident que SOUHAIT MORT va grandir à partir de là : la plupart des gens sensés ne peuvent pas, après tout, jouer du metalcore direct pour toujours. Mais “Fragments d’un souvenir amer” des balançoires, des crachats et des coups de poing avec une grande intensité, rappelant l’époque où le genre était une bouffée d’air frais, mais informé par deux décennies supplémentaires de raisons d’être foutrement livide. Du vrai metalcore, pourrait-on dire.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).