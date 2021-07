Critiques de CD – Give Us Life Space Chaser

(Lame en métal)

01. Vestiges de la technologie



02. mastodonte



03. Cryochoc



04. AOA



05. Les immortels



06. Signaux



07. Brûlez-les tous



08. Donnez-nous la vie



09. Antidote à l’ordre



10. Descente sombre

Après que deux albums largement salués les aient établis comme une nouvelle force vicieuse du thrash allemand, CHASSEUR D’ESPACE sont audiblement bien équipés pour leur premier long métrage de grande étiquette. LAME EN MÉTAL connaissent clairement leurs affaires, et “Donnez-nous la vie” offre le genre d’assaut thrash sans fioritures et non dilué qui, pour ceux qui ont juré de l’acier, est tout à fait irrésistible. Et c’est avant que vous ne remarquiez le frontman Siegfried Rudzynski mulet de classe mondiale.

Il existe de nombreuses façons d’aborder le thrash metal, de la vieille école au défi au maximum et au moderne. CHASSEUR D’ESPACE adoptez l’approche sensée de clouer les bases de l’adoration des années 80, mais avec une production qui est tout à fait opportune, percutante et aussi intemporelle que les chansons elles-mêmes. Comme point d’entrée, “Vestiges de la technologie” est magnifique : une tirade de speed metal furieuse, tête baissée, avec des nuances bienvenues de ACIER AGENT et OVERKILL et un refrain de tueur. “Juggernaut” c’est encore mieux, car l’Allemand martèle à mi-parcours, une pincée de J’ACCEPTE dans le mix et des crochets anthémiques tirés à volonté. En revanche, “Cryochoc” emprunte une voie thrash plus progressive, car Rudzynski crache un fil dystopique aux yeux pivotants, avec une voix de gang parfaite ponctuant ses cris. Tout crépite d’intensité.

Le reste de “Donnez-nous la vie” est à peu près divisé entre le brutal et le direct (“AOA” , “Signaux”, le voyou et ANTHRAX-aimer “Antidote à la commande”), et le sombre et destructeur (“Les immortels”, “Brûlez les tous”), avec le fanfaron bas et la menace mortelle de la chanson titre qui se démarquent immédiatement. C’est la fermeture “Descente sombre” qui démontre CHASSEUR D’ESPACELa maîtrise de la forme de la manière la plus frappante, cependant: six minutes de pureté épique mais noueuse de thrash, il est clairement alimenté par un véritable amour et une compréhension du genre sous toutes ses formes néfastes, tout en incorporant des éléments subtils de black et de death metal en cours de route .

L’année 2020 a été une année extraordinaire pour le thrash metal, et 2021 l’a été tout aussi impressionnante. “Donnez-nous la vie” n’essaie pas de réinventer ou de réinventer, mais lorsqu’il s’agit de frapper dans le mille et de livrer les produits de la vieille école, il le fait avec une puissance et une passion qui ne peuvent tout simplement pas être truquées. Fichier à côté des goûts de BOMBE GAMA et ENVAHISSEURS MAUVAIS, comme du vrai thrash, bien fait, par les Allemands. De quoi d’autre pourriez-vous avoir besoin ?

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).