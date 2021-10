Critiques de CD – God Ends Here Aeon

(Lame en métal)

01. Le nihiliste



02. Le repaire du menteur



03. Laissez-le brûler



04. Orphée Indu Inferis



05. Église de l’horreur



06. Refusez-leur l’éternité



07. Abandonné



08. Dans le vide



09. Dieu s’arrête ici



10. Coupé



11. Juste un meurtre



12. Méphistophélès



13. Que la torture commence



14. Mépriser la croix



15. Ouverture : Magnum Reginae



16. Reine des mensonges

Quand on considère le nombre de grands groupes de death metal qui existent aujourd’hui, il a dû prendre un certain degré d’assurance inébranlable pour TEMPS INFINI disparaître aussi longtemps qu’ils l’ont fait. » Dieu s’arrête ici « est le premier album de l’équipe suédoise en neuf ans, et les connaisseurs de ce genre se sont réjouis lorsque son existence a été annoncée pour la première fois, en grande partie parce que TEMPS INFINI sont l’un de ces groupes dont la musique a toujours semblé lourde, conçue et alimentée par une puissance grotesque et invisible (et je ne peux parler pour personne d’autre, mais c’est certainement ce pour quoi je me suis inscrit). Même compte tenu de la durée de leur absence, personne de sensé ne s’attend à » Dieu s’arrête ici « être une déception, notamment à cause de ce titre : maintenant c’est la confiance.

En fin de compte, c’est une autre masterclass sur la façon de faire correctement du death metal épique, brutal et mémorable. TEMPS INFINIla dette envers ANGE MORBIDE et RESTES VITAUXLes jours de gloire n’ont jamais été mis en doute, mais si peu de groupes sont capables d’évoquer avec art ce sentiment de puissance monumentale et de mépris hautain pour l’humanité. Entendre le rugissement puissant et grandiose des Suédois à pleine voix à l’ouverture « L’antre du menteur » est un frisson simple et satisfaisant, et subtilement amélioré par le meilleur travail de production que le groupe ait jamais eu.

Pour la plupart, TEMPS INFINI s’en tenir au script ici. Sur les traces de disques classiques comme « L’ascension pour dominer » et « Chemin de feu », » Dieu s’arrête ici « flux et reflux avec une adhésion très traditionnelle au format de l’album. Des moments de sauvagerie flagrante et de vitesse comme « Laisse le brûler » et « Abandonné » sont contrebalancés par le grondement magistral de la chanson titre, une poignée d’interludes atmosphériques abstrus et l’impact maussade de morceaux maraudeurs à mi-tempo comme » Que la torture commence « et « coupé ». Il construit également un crescendo bruyant et théâtral, avec un préambule orchestral « Ouverture : Magnum Reginae » laissant place au moment le plus beau et le plus formidable de l’album, « Reine du mensonge »: un bulldozer fanfaron et fugitif d’une chanson, il écrase et croque de manière imparable en avant, imposant du point de vue sonore et impérieux jusqu’à la fin amère et sanglante.

Toujours audiblement en contact étroit avec le côté obscur, TEMPS INFINI jouer du death metal comme si c’était la seule chose qui comptait. Ajoutez votre propre punchline.

