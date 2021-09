Critiques de CD – God Is Partying Andrew WK

(Napalm)

01. Tout le monde pèche



02. Babalon



03. Personne à savoir



04. Restez fidèle à votre cœur



05. Fête de la déesse



06. Je suis au paradis



07. Souvenez-vous de votre serment



08. Ma tour



09. Et puis nous nous sommes effondrés

Deux décennies se sont écoulées depuis ANDREW WK première sortie “Fête difficile”. Un méga-banger turbocompressé et stéroïdien selon les normes de n’importe qui, il semblait annoncer l’arrivée d’un nouveau talent majeur. L’album suivant, “Je me mouille” était un pur bonheur : débordant de variations exaltantes sur le même thème. Mais reste, “Fête difficile” était celui-là, et bien qu’il ait sorti de nombreux disques forts au fil des ans depuis l’activation de cette bombe à paillettes sous-culturelle, Andrew WK reste solidement attaché à une chanson, sortie il y a 20 ans, du moins aux oreilles et aux yeux du public amateur de rock alternatif. Il est difficile d’imaginer que le franc-tireur implacable du Michigan ait un problème avec cela, bien sûr, mais il y a quelque chose à propos de “Dieu fait la fête” cela suggère qu’il frappe ici une deuxième séquence de victoires tant attendue.

Pour commencer, ce n’est rien comme “Je me mouille”, et il n’y a pas de chansons qui ressemblent “Fête difficile” de n’importe quelle manière significative. Cela ne surprendra pas les fans purs et durs, qui ont apprécié Andrél’approche éclectique de pour remonter le moral tout au long. Mais pour tous les autres, cet album doit être entendu parce qu’il est si authentiquement surprenant, et plein de grandes chansons dramatiques qui offrent beaucoup plus de profondeur et d’intrigue musicale que notre vision quelque peu étroite de Andrél’œuvre de anticipe. Toujours esclave de l’exaltation, il a vraiment embrassé ses influences les plus aventureuses ici, de REINEdu hard rock imposant et multi-tons à Devin Townsendest une lourdeur chromée et lourde. Utiliser ces idées plus grandes et plus colorées pour illustrer ce qui semble être des pensées sincères et résolument non loufoques sur l’amour, la vie et, peut-être inévitablement, la fête et son pouvoir.

Ouvreur “Tout le monde pèche” éclate avec le panache théâtral du milieu des années 70 ALICE COOPER, mais exerce un poids sonore avec un crunch indubitable du rock alternatif des années 90, et avec des mélodies vocales qui appartiennent aux ondes d’une station AOR croustillante au milieu de nulle part. Encore une fois, c’est si loin de cette chanson, et si bon, que les observateurs plus cyniques peuvent commencer à se sentir légèrement coupables d’avoir rejeté l’homme comme une merveille stupide à un coup. Il répète le truc sur le prog-teinté “Personne à savoir”, une grande ballade gothique avec une performance vocale curieusement intime de WK Encore plus redevable à l’immensité gênante des grands classiques du rock, “Ma Tour” se vante d’un solo furieux et en spirale digne d’un sommet FLOYD ROSE et un détour brillamment discordant dans le Krautrock palpitant. Même les goûts les plus courts et les plus insolents de “Babalon” et “Je suis au paradis” trouver un équilibre sublime entre les idées folles et l’écriture de chansons chic. Pendant ce temps, ANDREW WK ne nous dit pas constamment de faire la fête, ce qui est aussi un soulagement. En fait, l’ambiance générale de “Dieu fait la fête” est celle d’une résignation pleine d’espoir et, de manière inattendue, d’un cran las du monde. La fête n’est en aucun cas terminée, mais l’un de ses principaux représentants a découvert ses profondeurs cachées. Ironiquement, le résultat final est la chose la plus divertissante qu’il ait jamais sortie.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).