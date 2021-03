Critiques de CD – Graver dans de nombreux miroirs Wode

(20 Buck Spin)

01. Folie lunaire



02. Bobine de serpent



03. Feu dans les collines



04. Lueur sulfurique



05. Disparaître sous



06. Ruisseaux d’Enlèvement (I, II, III)

Au cours d’une décennie et de deux disques studio impérieux, WODE sont progressivement devenus l’un des noms les plus vénérés du black metal britannique. Considérez ce potentiel fébrile, ainsi que le bon goût infaillible de 20 RECORDS DE BUCK SPIN, et il n’est pas surprenant que « Brûler dans de nombreux miroirs » est un album d’une substance et d’un style monstrueux. En quelque sorte encore plus sombre et plus lourd que celui de 2017 « Serviteurs du contre-cosmos », le troisième long métrage du quatuor de Manchester se hérisse de la belligérance et de la frustration de ces temps foutus, avec des chansons qui éclatent comme des menaces existentielles d’un épais brouillard de malveillance et de folie nihiliste. Super, horrible amusement, en d’autres termes.

Si musclé est WODELa livraison de ce que tout ici se sent aussi proche de la fin déformée du death metal comme il le fait à des tarifs plus traditionnellement noircis. Néanmoins, du mur fulgurant de la discorde qui inaugure « Folie lunaire » au trompeusement accrocheur « Disparaître sous », ces chansons génèrent leurs propres atmosphères intangibles. À un point médian brumeux entre le ouvertement mélodique et le joyeux arcane, « Feu dans les collines » se délecte de l’intention progressive, tout en offrant la méchanceté et la puissance en quantités généreuses. Un drone ululant annonce l’arrivée d’un mélange explosif d’araignée, de picking post-punk et de côtelettes fracassantes, à mi-rythme, rempli d’un refrain authentique et râpé. En revanche, « Lueur sulfurique » est un barrage soutenu de matraque de death metal à l’ancienne et de dédain sombre, avec un ventre rock ‘n’ roll, des riffs ostensiblement influencés par les années 80 et un orgue de bande-son d’horreur s’épanouit.

« Brûler dans de nombreux miroirs » atteint un sommet d’efficacité avec « Ruisseaux d’Enlèvement (I, II, III) »: neuf minutes de tonneaux, d’extrémité musclée, il passe d’une fureur à toute épreuve à un chant majestueux, chargé de destin, dense avec la tension montante d’une tempête croissante, mais toujours avec des éclats soudains et inattendus de mélodie biaisant et éclairant l’ambiance monochrome. Le crescendo final de la chanson est un acte de majesté de heavy metal à la main, et il faut absolument être applaudi. En fait, ce sont ces petits moments de fausseté ou d’audace inattendus qui WODE en dehors de beaucoup de leurs pairs clandestins. Les fans de black metal avertis n’auront pas de mal à trouver des raisons d’aimer « Brûler dans de nombreux miroirs », mais il se passe bien plus ici qu’un simple respect des valeurs obscures.

