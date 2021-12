Critiques de CD – Gravitas Maximus Pyrexia

(Chef unique)

01. Nous sommes nombreux



02. Apôtres au tombeau



03. Gravitas Maximus



04. Pion au roi



05. Le jour où la terre a tremblé (La survie du plus fort)



06. Règle de 2



07. L’art de l’infamie



08. matraqué par la difformité

Leur premier album a été largement salué comme une forte contribution à l’après-SUFFOCATION monde de la brutalité totale, et PYREXIE est depuis un nom qui force le respect et l’admiration. Même lors de leurs expériences de la fin des années 90, où ils embrassaient le groove et des tempos plus lents, ils sonnaient considérablement plus féroces que la plupart. Le cours du death metal est rocailleux et sauvage, bien sûr, et seul guitariste (et ancien bassiste) Chris Basile reste de la gamme qui a fait le séminal de 1993 « Sermon de moquerie ». Mais comme pour 2018 « Requiem impie » – la première PYREXIE enregistrer pour présenter le guitariste Danny Trapani, bassiste Shaun Kennedy et chanteur Plage de Jim – le sixième long métrage des New Yorkais est clairement dédié à la même philosophie de destruction totale qui a conduit les incarnations précédentes du groupe. Quoi que ce soit qui a fait PYREXIE un groupe aussi important pour la première fois est toujours en abondance ici, et avec l’avantage supplémentaire d’une production qui correspond parfaitement à la méchanceté du matériel.

Ouvreur « Nous sommes nombreux » lance le gant à tous les arrivants, suintant sur un riff de doom lugubre avant d’éclater dans le premier de nombreux assauts à haute vélocité. PYREXIE écrivez des riffs à l’ancienne pour la plupart, mais il y a aussi des aperçus réguliers de dissonance noircie et de voyous favorables au slam jaillissant de la mêlée croustillante. « Apôtres au tombeau » utilise des changements de tempo soudains et un taux de désabonnement atonal laid pour marteler son point nihiliste. La chanson titre semble conçue sur mesure pour provoquer le chaos dans les cercles, sa dette envers le côté obscur du thrash aussi indubitable que l’hostilité pure et simple de plagedes menaces gargarisées. « Pion au roi » est une dose saccadée et impénitente d’évangélisation de la mort brutale. Même à un rythme plus lent, comme sur la batterie de tank-crawl de « Le jour où la terre a secoué (la survie du plus fort) », PYREXIE connecter avec la force musculaire pure. Sur la tempête de feu à la gâchette facile de « L’art de l’infamie », ils ont l’air parfaitement en phase avec les forces malveillantes et s’enivrent du pouvoir soufflant tordu de la vieille école de la rue. La fermeture « Matraqué par la difformité » renforce simplement le fait que ce groupe est toujours le porte-drapeau de ce genre de violence musicale rationalisée et sans graisse. Il existe des groupes plus imaginatifs, mais parfois tout ce dont tout le monde a vraiment besoin, c’est d’un marteau au visage.

