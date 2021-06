Critiques de CD – Hellbound Buckcherry

(Round Hill / Mal d’oreille)

01. 54321



02. Tellement chaud



03. Enfer



04. Pistolet



05. Plus de mensonges



06. Me voici



07. indésirable



08. Ne perdez plus de temps



09. Le chemin



10. Barricade

Sur les preuves fournies par les deux premiers BUCKCHERRY albums, il y a une vingtaine d’années, peu de gens auraient prédit qu’il s’agissait d’un groupe avec un avenir long et fructueux devant eux – ou n’importe quel type d’avenir, le plus sobre Josh Todd de côté. Mais nous y voilà, avec le neuvième album studio des hard rockers de LA et le sentiment très fort que les récents changements de line-up leur ont donné une nouvelle vie. Certes, les années 2019 “Peinture de guerre” n’était pas exactement un triomphe retentissant, pas aidé par une couverture maladroite de ONGLES DE NEUF POUCES‘ “Tête comme un trou”, mais “Enfer” brise rapidement ce souvenir et le remplace par le genre de bravade fougueuse et torse nu qui BUCKCHERRY ont été brillants par intermittence au fil des ans.

En termes d’esprit, cela a plus en commun avec le phénoménal JOSH TODD ET LE CONFLIT album de 2017, “L’année du tigre”. Pendant que BUCKCHERRY seront toujours associés au sleaze et au glam rock, le noyau de leur son a toujours été plus dur et plus fortement influencé par le punk rock qu’autre chose. Tout comme Todd augmenté le vitriol avec LE CONFLIT, donc “Enfer” résonne de piquant et de confiance en soi psychotique. L’ouverture “54321” décolle comme un guépard avec un feu d’artifice dans le cul, évoquant le chaos des spectacles chauds et en sueur des bars de plongée et la possibilité très réelle que Todd va danser jusqu’à votre côté de la scène et vous en gifler pour ne pas vous être assez amusé. “Tellement chaud” répète l’astuce, mais avec un riff arraché aux pages d’un garage psych rock fracassant et un refrain qui pourrait difficilement être mieux conçu pour l’été 2021 (« Tellement chaud !/Je pense que j’ai besoin d’un autre coup ! »). La chanson titre réintroduit Todd à son adolescent AC DC obsession, avec des résultats brutaux et anthémiques; “Arme à feu” est un air de fête blues funky avec un soupçon de menace et de charme à gogo; “Plus de mensonges” est un shuffle country particulièrement génial; “Barricade” est un appel aux armes tonitruant et étourdi qui réussit en quelque sorte un bref détour dans le reggae sans perdre un seul coup.

Tout ne nivelle pas la cible, avec à la fois la brise ” Ne perdez plus de temps “ et “Le chemin”, une ballade de trop, complotant pour ralentir le rythme. Mais BUCKCHERRY n’ont pas sonné aussi puissant et percutant depuis 2013 sous-estimé “Aveux”. Cet album était très Toddla création, mais sur “Enfer”, le son d’un groupe de rock ‘n’ roll dur à cuire dans un train en fuite vers l’endroit où la merde est indubitable et aussi absurdement divertissant que jamais.

