Critiques de CD – Helloween Helloween

(Explosion nucléaire)

1. Pour la gloire



2. La peur des déchus



3. Meilleur moment



4. Pollution de masse



5. Anges



6. L’ascension sans chaînes



7. Indestructible



8. Roi des robots



9. Cyanure



10. Dans les décharges



11. Orbite



12. Chute du ciel

L’une des récentes tournées en direct les plus acclamées par la critique a été BONJOUR‘s “Citrouilles unies” Cours. Le syndicat de Andi Deris, Kai Hansen, et Michael Kiske Le partage des scènes pour la première fois a permis au groupe de reproduire parfaitement chaque époque de la carrière légendaire du groupe, et les réactions de leurs fans après le spectacle semblaient être de pure exaltation. Cette excitation énergique s’est poursuivie jusqu’à l’annonce que l’album du groupe après la fin de la tournée comprendrait également des apparitions des trois chanteurs.

Tout d’abord, nous avons un mot d’avertissement pour BONJOURles fans les plus inconditionnels de : Les retours de Hansen et Kiske au bercail n’a pas abouti à une résurrection à grande échelle des gloires passées. Si vous vous attendiez à ce que le dernier effort du groupe soit aux côtés de l’original “Gardien des sept clés” records, vos attentes sont trop élevées. Cela dit, BONJOURL’effort éponyme de est marqué par deux épopées incroyablement majestueuses qui sont destinées à devenir les préférées du public, avec une grande portion des rockers anthémiques pour la plupart durs que l’ère moderne de BONJOUR a excellé et continue d’exceller entre les deux.

Il y avait beaucoup de spéculations sur la façon dont les trois chanteurs jonglaient se dérouleraient. Au lieu d’apaiser maladroitement les egos et de permettre aux trois chanteurs de jouer uniformément le chanteur principal tout au long de l’album, le groupe a plutôt réquisitionné des fonctions vocales en fonction des besoins des chansons telles qu’elles ont été écrites. La majorité des tâches vocales principales sont traitées sur disque par Déris et Kiske, avec Hansen surgissent ici et là. le Déris et Kiske le duo a une chimie formidable lorsque leurs forces individuelles sont jouées sur des morceaux tels que “La peur des déchus”, un hymne énergique qui voit Dérisla capacité de chantonner dans le bas de l’échelle jouée par Kiske planant vers le ciel, et tous deux amplifiés par Hansen dans le chœur. Cette dynamique ressort aussi particulièrement bien pendant “Anges”‘s THÉÂTRE DU RÊVE-esque aggro-prog.

Le vrai cadeau d’avoir les trois chanteurs travaillant ensemble vient des refrains glorieusement harmoniques qui sont présents tout au long du disque. Déris, Hansen, et Kiskeles harmonies de s’unissent toutes magnifiquement sur la majorité des refrains, de la gloire d’ouverture de l’album qui est intitulée de manière appropriée “Pour la gloire” à travers “Chute de ciel”l’étalement de clôture de l’album, qui est lui-même une grande finale qui se présente honnêtement comme une coda portant la force émotionnelle du film du même nom au moment où il atteint sa conclusion passionnante. La force de ces refrains élève également les rockers directs tels que “Roi des robots”.

Hansenla présence de s peut être ressentie d’une manière plus subtile que ses pairs derrière le microphone, mais un autre coup de pouce de son retour à BONJOUR est au son de guitare global du groupe. Michel Weikath a été une présence constante de la guitare depuis les débuts du groupe, et Sascha Gerstner a également eu beaucoup de moments pour briller lors de leur sortie post-2000. HansenLes capacités de hache de s’entremêlent de manière transparente avec celles du duo existant, avec de nombreuses pistes permettant aux trois guitaristes de se déchiqueter, notamment sur “Pollution de masse”.

Déris a plus que mérité les éloges qu’il a reçus pour ses propres performances en tant que chanteur principal au cours de la seconde moitié de la carrière du groupe, mais il est indéniable que Hansen et Kiskele retour de s fournit une secousse d’énergie qui se fait sentir tout au long BONJOURle dernier record de. Le fait que les morceaux d’ouverture et de clôture de l’album soient des épopées qui plairont à coup sûr au fan vétéran le plus aguerri, et que la présence des trois chanteurs embellit les rockers les moins tentaculaires entre les deux, on ne peut qu’espérer que cette formation de trio vocal de BONJOUR reste gravé en permanence dans la pierre pour un avenir à long terme.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).