Critiques de CD – Hiraeth Lutharo

(Indépendant)

01. Introspection



02. Tuer ou avoir envie



03. Ce qui dort dans votre esprit



04. Fantôme



05. Adorez votre chemin



06. Abandon désespéré



07. Vallée des Maudits



08. En silence, nous régnons



09. Éclipse



10. Perdu dans une âme

Tant qu’il y aura de nouveaux groupes passionnants pour battre le drapeau, le heavy metal ne vieillira jamais. LUTHARO souscrivez évidemment à un point de vue similaire : le premier album auto-publié des Canadiens est un disque principalement de métal traditionnel avec des sacs de mélodie, des tonnes de puissance musculaire et de grandes quantités de musicalité virtuose. Mais c’est aussi une affaire férocement contemporaine, avec des nuances de tout, de la grandeur du métal progressif et symphonique au cliquetis tête baissée du metalcore le plus lourd et aux histrioniques vertigineuses et rasoirs de ENFANTS DE BODOM. L’ensemble, apparemment intuitif, est enveloppé dans des chansons vraiment mémorables et doté d’une production élégante qui dément le statut de bricolage du groupe.

Une salve d’ouverture qui se déclenche avec une telle férocité que vous risquez de cracher votre café à travers la pièce, « Tuer ou avoir envie » est aussi exaltante qu’une introduction à LUTHARO comme on peut le souhaiter. Vicieux, précis et manifestement détaché de l’un des sous-genres prédéfinis habituels, il est aussi ostensiblement métallique, avec de faibles échos de ENNEMI JURÉ au début du XXIe siècle, Angela Gossow-led faste, mais avec vocaliste Krista Shipperbas‘s passe sans effort d’une voix claire et sonore à une râpe amère comme couche supplémentaire de profondeur. Le death metal relève à nouveau la tête sur l’exaltation d’un noir absolu de « Fantôme »: presque une vitrine pour Expéditeur en basla voix de , il arrive orné de cuivres menaçants et d’enfer et de riffs d’une teinte manifestement maléfique.

En revanche, « Adorez votre chemin » et « Abandon sans espoir » sont à la fois des hymnes de power metal succincts et vivement mélodiques, imprégnés de la sensibilité mélodique des grands de la vieille école, mais toujours avec des phalanges sanglantes et des intentions malveillantes. « Vallée des Maudits » et « Éclipse » sont tous deux des éventreurs simples avec des garnitures symphoniques, comme un miroir fissuré LIBÉREZ LES ARCHERS devenu sauvage; « En silence nous régnons » est un assaut déchaîné d’héroïsme métallique aux crocs acérés et de ruptures de plomb en spirale; plus proche épique « Perdu dans une âme » vise la jugulaire dramatique, éclatant dans un flou de blastbeats et délivrant une grande récompense mélodique à savourer.

Quand on a le talent, les chansons et l’intensité, faire de bons disques de heavy metal devient vite une seconde nature. Réussir un tel triomphe du premier coup, en revanche, est la marque d’un groupe avec le bon matériel et un très bel avenir. Comblant le fossé entre l’ancien et le moderne avec une habileté admirable, LUTHARO ont abandonné l’un des débuts les plus importants de cette année.

