Critiques de CD – Hushed And Grim Mastodon

(Reprise)

1. Douleur avec une ancre



2. Le nœud



3. Faucille et paix



4. Plus que je ne pourrais mâcher



5. La Bête



6. Squelette de splendeur



7. Buveur de larmes



8. Pousser les marées



9. Paix et tranquillité



10. Dague



11. J’avais tout



12. Terres sauvages



13. Gobblers de lie



14. Les yeux des serpents



15. Gigantesque

Des moments plus enivrants de psychédéliques et de nouilles de métal progressif ont toujours été cuits dans MASTODONTEson, remontant aux jours plus ouvertement catastrophiques qui ont donné naissance à leurs débuts en 2002, « Remise ». La dernière décennie de la carrière du groupe a vu le quatuor d’Atlanta, en Géorgie, s’aventurer plus loin dans ces eaux plus aventureuses. Qu’est-ce qui a aidé MASTODONTE rester une présence métallique formidablement durable – où des groupes de moindre importance auraient pu trébucher et trébucher – est le fait que ces incursions dans des moments plus éphémères de fantaisie musicale sont toujours entreprises au service de garder le son du groupe ancré dans un territoire plus menaçant. Les indulgences de métal progressif du groupe ne sont pas THÉÂTRE DU RÊVEvitrines techniques de , ni n’évoquent OPETHl’atmosphère fleurie de , mais les résultats finaux sont toujours d’incroyables démonstrations d’aura métallique. Et « Coupé et sinistre », le neuvième album du groupe, se présente comme l’assemblage ultime des pièces du puzzle qui MASTODONTE a organisé au cours de leurs dernières années.

« Coupé et sinistre » est une plongée dense et profonde de 86 minutes qui offre une expérience d’écoute parfois vertigineuse et maniaque, parfois sombre et introspective, mais qui reste finalement morose et obsédante. Le puissant roulement de tambour de Brann Dailor et des riffs tourbillonnants qui lancent l’album sur « Douleur avec une ancre », les solos de guitare plus jazz ont chuté au cours de la moitié arrière de « Le noeud », et le GOJIRA-esque combinaison d’hypnose et de puissance de « Faucille et Paix » tous convergent tôt pour jeter des bases solides pour le voyage sinueux qui est sur le point de venir. Longtemps MASTODONTE les fans qui aiment avoir un moshpit lors du spectacle en direct trouveront toujours de nombreuses raisons de le faire si le groupe choisit d’intégrer dans leur set list le crunch puissant de « Plus que je ne pourrais mâcher », le chaos effréné de « Pousser les marées », et le tourbillon de thrash qui lance « Terres Sauvages ».

L’aspect le plus engageant de MASTODONTEle son de 2021 qui maintient vraiment les débats de « Coupé et sinistre » enraciné dans la lourdeur émotionnelle est le bassiste Troy Sandersla performance vocale de. Que ce soit par conception ou par la contrainte naturelle de l’âge, les hurlements torturés de son son résultent de ce qui peut être sa performance vocale la plus convaincante. Sanders les râpes fonctionnent en conjonction avec les soufflets copieux du guitariste Brent Hinds de prêter un poids qui garde la ballade blues-rock sombre de « La bête » de passer pour une farce larmoyante. Sandersles cris perçants et le travail émouvant du clavier renforcent également « Squelette de la splendeur »le synth-prog effrayant ainsi que « Dague »C’est un tourment tonitruant. Dailor impressionne également avec des chants mélodiques envolés sur « Buveur de larmes »c’est du rock relativement simple, mais Sandersla belle performance de déchiquetage de la gorge sur « Gigantium »La descente épique de clôture ne peut s’empêcher de laisser une impression durable une fois les premières écoutes terminées.

La dernière décennie de MASTODONTE les sorties ont vu le groupe orienter leur écriture vers des eaux plus exploratoires musicalement. Chaque album complet suivant finit par être de plus en plus un chemin sinueux de rebondissements comme expériences d’écoute du début à la fin. L’intégralité de « Coupé et sinistre » fait valoir avec force que leur dernier est le chef-d’œuvre ultime du groupe, se dirigeant avec succès dans chaque courbe qui se dessine sur la route devant eux.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).