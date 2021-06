Critiques de CD – Hyperdialect Hacktivist

(UNFD)

01. Anti-animateurs



02. Luminosité



03. Forme de vie



04. Armored Core (feat. Kid Bookie)



05. Tables tournantes



06. Monnaie



07. Hyperdialecte (feat. Aaron Matts)



08. Chiens de guerre



09. Ultima meurt



10. Planète zéro



11. Comment oses-tu exister



12. Reprogrammer

Parfois, la route panoramique est la seule option disponible. HACKTIVISTE ont une histoire quelque peu fracturée, avec plusieurs faux départs et des retards interminables. Après que leur premier morceau soit devenu viral, l’équipe de rap-metal britannique a sorti un EP éponyme en 2012, avant de mettre quatre longues années pour produire un premier album. Après une tournée européenne triomphale comme soutien principal à CORN, 2016 “Hors du cadre” a finalement émergé avec un peu moins de battage médiatique et d’acclamations qu’il ne le méritait sans doute. Malheureusement, le timing est primordial, et le bourdonnement assourdissant qui accompagnait l’arrivée du groupe s’était nettement atténué. Puis, en 2018, fondateur et auteur-compositeur en chef Timfy James quitter le groupe, laissant un grand point d’interrogation sur leur avenir.

Bien qu’il soit l’un des groupes les plus excitants et révolutionnaires à émerger du Royaume-Uni depuis longtemps, HACKTIVISTE n’ont pas encore eu l’impact que leur son – le tech-metal cudgeling rencontre le grime britannique très tranchant – a toujours menacé. Cela doit sûrement changer maintenant, car “Hyperdialecte” est un putain de monstre absolu. Avec un nouveau guitariste James Hewitt menant la charge avec une avalanche ahurissante de riffs à couper le souffle et de co-chanteurs J. Hurley et Jot Maxi se déclenchant avec une intensité palpitante et irrégulière, cette entreprise est immédiatement reconnaissable comme une entreprise complètement mise à niveau et turbocompressée. Pour commencer, “Hyperdialecte” est incroyablement lourd, évitant l’éclat souvent stérile de l’ensemble post-djent en faveur d’un nivellement des haut-parleurs et d’un crunch lourd. Ouvreur « Anti-animateurs » est une déclaration d’intention féroce et établit rapidement que HACKTIVISTE ont affiné leur composition et augmenté la brutalité simultanément. Le moment où les blastbeats éclatent vers sa fin doit être l’un des plus exaltants de 2021. Cela devrait également vous faire vous demander pourquoi quelqu’un a besoin d’un renouveau du nu-metal, alors que le rap et le métal sont combinés ici avec un tel génie mercuriel et avant-gardiste.

L’univers sonore de ce groupe continue de voler joyeusement à l’electronica et au hip-hop, mais là où le premier album offrait un puzzle complexe avec de nombreux moments explosifs, “Hyperdialecte” apparaît comme une entité monstrueuse et imparable, avec chaque élément musical verrouillé et concentré sur une destruction maximale. Quand le vacarme s’éloigne pour J. Hurleyle long monologue de “Forme de vie”, c’est un moment rare d’éclat atmosphérique, rendu beaucoup plus efficace par son caractère unique.

A tous autres égards, HACKTIVISTE sont entièrement concentrés sur le chaos et la rupture des cous : “Noyau Blindé” est du rap metal plaqué de fer et déchaîné dans excelsis, avec des échos révélateurs de RAGE CONTRE LA MACHINE dans Hewittl’arsenal de grincements et d’égratignures ; “Devise” est un barrage glitch de bouillie post-métal visqueuse, étayée par des synthés rauques; “Planète Zéro” est un tsunami de groove metal boursouflé et quasi-industriel avec Hurley et Jot Maxi tous deux perdus la tête, perdus dans l’œil du cyclone ; “Comment oses-tu exister” canalise la belligérance au point d’ébullition via un mélange ingénieux de rythmes hip-hop sautillants, d’excentriques tangentes jazz-métal et d’une brutalité à couper le souffle. Et si vous n’êtes pas complètement épuisé ou si vous soignez un cou cassé au moment où le cataclysme se rapproche “Reprogrammer” démarre, vous devriez vous considérer comme très chanceux.

En vérité, et malgré le chemin détourné emprunté pour arriver ici, “Hyperdialecte” crépite avec l’excitation frénétique d’un premier album. La relation compliquée du métal avec la musique rap n’a pas toujours conduit à un travail durable de grande qualité, mais lorsque la combinaison clique et que l’intention derrière elle est juste, les résultats sont indéniablement électrisants. HACKTIVISTE renaissent et cet album va vous écraser comme une limace. Prendre plaisir.

