1. FN CICATRICE 16



2. Et dans la chambre du vieux Salamano, le chien gémit doucement



3. Noblesse Obligée Richesse Oblige



4. Jusqu’à ce que ce ne soit pas



5. Maintenant sera toujours



6. Patauger



7. Nuage



8. Vol et mendicité



9. Carrousel

Trio de black metal WIEGEDOOD sont nés du même collectif belge de musiciens qui a donné lieu à d’autres actes récents et notables tels que AMENRA et BRISEUR DE SERMENT, ses membres ayant également servi ces groupes à différents moments de leur carrière. Autant que AMENRA déforme le modèle de boue apocalyptique de groupes tels que NÉVROSE en ajoutant plusieurs couches de poids émotionnel suffocant et BRISEUR DE SERMENT génère une version plus artistique du hardcore métallique de CONVERGER, WIEGEDOOD prend l’extrémité la plus brutale du spectre du black metal et ajoute une couche caustique de crasse de métal industriel pour mettre en avant une cacophonie corrosive qui est implacablement sinistre du début à la fin. Le quatrième long métrage du trio, « Il y a toujours du sang au bout du chemin », est leur assaut des sens le plus furieux à ce jour.

WIEGEDOODLe dernier record de est une tentative d’infliger un traumatisme contondant à tous les coins imaginables. Le matraquage commence immédiatement sur l’ouvreur « FN CICATRICE 16 », et s’arrête rarement au fur et à mesure que l’album avance. Les caractéristiques standard de ce qui ont été les volées d’ouverture traditionnelles du trio sont à nouveau présentes, et même si la plupart des pistes individuelles sont un peu plus courtes que les étalements de 8 à 12 minutes qui peuplent leurs disques précédents, ce n’est pas le cas. METALLIQUE venir de « …et la justice pour tous » à « L’album noir ». Si quoi que ce soit, le trio triple dans tout ce qu’il fait, du tourbillon de Wim Cuivresle martèlement incessant de la batterie au déchiquetage ultra-discordant du duo de guitares Gilles Démouleur et Lévy Seynaeve. Le shred généré par le duo de guitares est une fois de plus au service de la destruction auditive par opposition au flashiness et a plus en commun avec Seynaèvela voix déchirante de la gorge que l’histrionique d’une myriade d’aspirants de guitare-héros.

WIEGEDOOD reste attaché à une aura terrifiante de dévastation métallique, même pendant ces quelques moments de repos plus lent, qui sont légèrement parsemés tout au long du disque. La seconde moitié de « Et dans la chambre du vieux Salamano, le chien gémit doucement », voit le groupe creuser dans un affichage pénible de répétition de riff évoquant MESHUGGAH comme filtré à travers un trip psychédélique qui a mal tourné. « Nuage »Les dernières minutes de » sont ponctuées par un riff crunch et des gémissements gémissants qui suscitent un sentiment de désespoir maussade. Même cela, ce n’est qu’après que la première moitié de la piste a été propulsée par un assaut fulgurant, mieux décrit comme ce que cela aurait été si METALLIQUE a débuté « Tue les tous » en se frayant un chemin à travers les premiers instants de « Allumer les lumières » plusieurs fois de suite, chaque rafale individuelle étant délivrée avec de plus en plus d’urgence.

Seynaève déchirer ses cordes vocales avec ses cris caustiques – ainsi que quelques instants de chants païens plus gutturaux sur « Maintenant sera toujours » et « Carrousel » – contribue également grandement à cimenter la tornade qui est le dernier record du groupe. À une époque où de nombreux groupes réfléchissent davantage à la gravité de leurs photographies et de leurs déclarations provocatrices qu’à la musique qu’ils génèrent, « Il y a toujours du sang au bout du chemin » est un autre exemple de pourquoi WIEGEDOOD se distingue comme une force vraiment menaçante dans le genre black metal basée simplement sur leur musique.

