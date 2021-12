Critiques de CD – In Absentia Dei Behemoth

(Lame en métal)

01. Évoé



02. Loups de Sibérie



03. Prométhérion



04. Des vastes terres païennes



05. Soufflez dans vos trompettes Gabriel



06. Phénomène antichrétien



07. Tout conquérir



08. Lucifer



09. Ora Pro Nobis Lucifer



10. L’épée de Satan (je suis devenu)



11. Ov Le Feu et le Vide



12. Chwala Mordercom Wojciecha



13. Comme ci-dessus donc ci-dessous



14. Les esclaves serviront



15. Chant pour Ezkaton 2000 ev



16. Sculpter le trône de Seth



17. Bartzabel



18. Décennie de Therion



19. Père, Satan, Soleil !

Privés de spectaculaire, les fans de metal n’ont eu d’autre choix que d’embrasser l’ère des événements diffusés en direct. Heureusement, notre genre est bien mieux adapté à l’idée que tout autre, et MONSTRE ont prouvé qu’ils étaient mieux équipés pour élever le toit virtuel que n’importe qui d’autre. Enregistré en septembre 2020, dans une église abandonnée de la Pologne rurale, « En l’absence de Dei » est un document remarquable de ce qui peut être réalisé dans les circonstances les plus énervantes. En pleine pandémie mondiale, Nergal et sa horde impie a réalisé une énorme extravagance visuelle et sonore, parcourant les points forts d’un catalogue de musique désormais extraordinaire, et menaçant de réduire l’église à un tas de décombres enflammés dans le processus. Si vous voulez le blasphème, les amis, vous l’avez.

Il n’est pas difficile de comprendre comment MONSTRE ont atteint une position si élevée dans le monde du métal moderne. Alors que beaucoup de leurs contemporains étaient occupés à être distants et insaisissables, les Polonais tournaient dur et créaient encore plus fort. Même au niveau des petits clubs, MONSTRE tiré tous les arrêts, et tel est NergalLe charisme persistant de chaque saut ultérieur de l’échelle a semblé à la fois sans effort et entièrement mérité. Maintenant, après plusieurs années passées à présenter leur spectacle explosif dans des salles beaucoup plus grandes, y compris les arènes, MONSTRE sont simplement les maîtres de la grande occasion, et « En l’absence de Dei » – pas tant une diffusion en direct qu’une déclaration de guerre à part entière contre le christianisme – semble être leur plus grande occasion à ce jour.

Tout sonne (et a l’air) impeccable et presque indécemment puissant, et la set list est tout à fait alléchante. Les fans des premières années du groupe et largement méconnues peuvent devenir un peu embrumés à l’arrivée de « Des Vastlands Païens » [originally from 1995 debut, « Sventevith (Storming Near The Baltic) »] et des tirades de transition comme « L’épée de Satan (je suis devenu ») (à partir des années 1998 « Incantations Pandémoniques »), mais la véritable histoire de cette folie épique en direct est racontée par des chansons de MONSTREest des deux dernières décennies. D’une certaine manière plus dur et plus sombre que leurs versions enregistrées, des hymnes récents comme « Souffle tes trompettes Gabriel », « Bartzabel » et l’envoûtant « Oro Pro Nobis Lucifer » sont joués avec une férocité époustouflante et une autorité absolue, tandis que les classiques certifiés « La conquête de tous » et « Les esclaves serviront » sont des leçons de choses en brièveté de masse. C’est toutes ces qualités qui ont propulsé MONSTRE bien au-delà de leurs origines souterraines, et ici le simple commandement qui Nergal et ses camarades brandissent ces jours-ci est à la fois indéniable et véritablement passionnant. Pendant ce temps, il est toujours agréable de voir une église utilisée pour quelque chose de sensé.

