Critiques de CD – Judas Lord Of The Lost

(Napalm)

01. Prêtre



02. Car ils savent ce qu’ils font



03. Votre étoile vous a égaré



04. Né avec un cœur brisé



05. Le 13



06. Dans le champ du sang



07. 2000 ans un bûcher



08. La mort n’est qu’un baiser



09. Le cœur est un traître



10. Euphorie



11. Restez calme et sachez



12. La mort de toutes les couleurs



13. L’évangile de Judas



14. Vive la vendetta



15. Argent



16. Le battement de coeur du diable



17. Et c’était la nuit



18. Ma constellation



19. Les cendres des fleurs



20. Iscarioth



21. Une guerre intérieure



22. Un monde auquel nous appartenons



23. Apokatastase



24. Oeuvre de salut

Si vous voulez être un groupe de métal gothique, avec toute l’attention portée aux détails et au mascara que de telles choses impliquent, autant le faire correctement. En ce moment, SEIGNEUR DES PERDUS sont bien établis comme la quintessence absolue du métal gothique contemporain, tel est leur son global et éminemment grandiose, qui arrive presque toujours avec des airs géants attachés. Mais même selon leurs propres normes somptueuses, “Judas” est quelque chose d’un embarras de richesses sombres.

Le groupe allemand s’est développé en tant qu’auteurs-compositeurs et explorateurs sonores au fil des ans, et ce double ensemble opulent est immédiatement reconnaissable comme leur disque le plus important et le plus impérieux à ce jour. Comme toujours, les chansons sont ridiculement accrocheuses aussi. La première moitié de l’album aurait constitué un album remarquablement concis et mémorable en soi, grâce à des chants larmoyants mais tumultueux comme “Car ils ne savent pas ce qu’ils font”, “Né le coeur brisé” et le vraiment passionnant “Euphorie”. Ailleurs, des tons plus lourds et des teintes plus sombres se glissent sur le troublant mais croustillant « Soyez calme et sachez » et les ficelles trempées “La mort de toutes les couleurs”. Si vous avez déjà apprécié les goûts de SORT DE LUNE en mode expérimental, RAMMSTEIN ou alors THÉÂTRES DES VAMPIRES (et en supposant que vous êtes nouveau dans ce domaine SEIGNEUR DES PERDUS business), cela pourrait facilement être un point d’entrée dans le monde de votre nouveau groupe préféré. Tout semble massif, richement stratifié et immaculé, sans aucune case gothique décochée, jusqu’au mur de “Cette corrosion”-Voix chorale de style qui éclate à des moments pertinents.

Le seul inconvénient évident de “Judas” est sa taille. On aurait pu s’attendre à ce que la seconde moitié de l’album réserve quelques surprises ou détours par rapport au SEIGNEUR DES PERDUS formule, mais en réalité, il offre 12 autres hymnes gothiques étincelants, présentant divers degrés de finesse dynamique en cours de route, mais sans rien de particulièrement radical ou étrange pour interrompre le flux fluide des mélodies sombres. Aussi génial que ce soit souvent, 24 chansons et deux heures de ce genre de choses semblent tout simplement excessives. Les fans purs et durs seront hors d’eux de joie, bien sûr, et il y a certainement quelques faits saillants de carrière inclus ici, notamment la grande mélancolie de “Et c’était la nuit”. Mais pour ceux qui ne sont pas encore convertis, une dose sélective et plus petite pourrait être recommandée.

