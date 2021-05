Critiques de CD – La Morsure Du Christ Seth

(Saison de brume)

01. La Morsure du Christ



02. Métal Noir



03. Sacrifice de Sang



04. Ex-Cathédrale



05. Hymne au Vampire (Acte III)



06. Les Océans du Vide



07. Le Triomphe de Lucifer

Il est difficile de nier que le black metal signifie beaucoup de choses différentes pour différentes personnes. Il peut être brut et primitif, ou atmosphérique et progressif, et beaucoup de temps peut être perdu à débattre si l’une ou l’autre approche est le vrai (ou peut-être le tr00 ou même le vrai) chemin dans l’abîme musical. Évidemment, cela n’a pas vraiment d’importance, mais il convient de noter que des groupes comme SETH sont beaucoup plus susceptibles de plaire à un large éventail de métalleux que le contingent sinistre de shoegaze ou celui qui a été enregistré directement à une cassette de merde. Bien qu’il soit indéniablement astucieux et sophistiqué, “La Morsure du Christ” puise dans cette souche volontairement hostile, extrême et blasphématoire de black metal meurtrier et flou de ligne que les groupes aiment DE SOMBRES FUNÉRAILLES, BELPHEGOR et NÉCROPHOBE ont fait une telle esthétique souterraine de base. Avec des textures symphoniques sous-jacentes et un sens mélodique infaillible, SETH sont sans doute encore plus accessibles que leurs pairs. Mais à partir du drame tumultueux de la chanson titre d’ouverture, le sixième long-métrage des Français est également un régal atmosphérique suralimenté pour les sens.

Lorsque SETH se vautrer dans les atmosphères et se lancer dans des détours, ils le font avec la même intensité avec laquelle ils attaquent tout le reste. “Métal Noir” commence comme une dérive sereine, à mi-rythme, imprégnée du mysticisme balayé par le vent de CHAMPS DES NÉPHILIM, avant d’éclater en une tornade de coups de feu et de récriminations amères. Le contraste est électrisant, avant même que le refrain déformé et déformé de la chanson ne renverse à nouveau l’applecart conformiste. Certes, SETH ne cherchent pas ici à réinventer la roue noircie, mais leurs subtiles particularités garantissent que “La Morsure du Christ” est un flou vertigineux de malveillance loufoque, riche en détails surréalistes mais aussi bien équipé en agressivité et virtuosité. Il atteint un sommet de puissance sur “Les Océans du Vide”, où les éboulis brumeux du mouvement Blackgaze sont en quelque sorte assimilés à SETHLes synthés meurtriers, assaillants et obsédants planent au-dessus de l’explosion de la violence. Alors que le calme partiel descend, la chanson se transforme en ce qui ressemble à une valse lugubre à travers les flammes de l’enfer, avant que les portes de l’enfer ne s’ouvrent avec un mouvement méchant pour la crasse majestueuse de plus près. “Le Triomphe de Lucifer”.

La magie est ici dans les détails subtils. SETH sont de grands auteurs-compositeurs, et même dans leurs plus aventureux et vicieux, ils savent comment dénigrer une mélodie mémorable. Mais c’est la maîtrise de ces éléments disparates et leur moulage en un ensemble si cohérent et destructeur qui fait de cet album le genre d’album de black metal que la plupart des fans de musique heavy pourront soutenir. Fortement recommandé, en d’autres termes.

